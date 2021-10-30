Полузащитник «Монако» Александр Головин может перейти в «Эвертон».

«Клуб АПЛ проявляет серьезный интерес к российскому полузащитнику. Пока все находится на начальной стадии», – сообщил «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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Transfermarkt оценивает российского полузащитника в 28 миллионов евро. В сезоне-2021/22 Головин забил 2 мяча и отметился голевой передачей в семи матчах Лиги 1. Также на счету полузащитника гол и два ассиста в матчах квалификации Лиги чемпионов и в групповом этапе Лиги Европы.

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За «Эвертон» уже выступал российский игрок: летом 2009 года ливерпульский клуб купил у «Локомотива» полузащитника Динияра Билялетдинова. Футболист отыграл на «Гудисон Парк» до января 2012 года, когда «Спартак» заплатил за Билялетдинова 6,5 миллионов евро. За 3,5 года Динияр сыграл за «Эвертон» 73 матча во всех турнирах и забил 9 мячей.

Динияр Билялетдинов, «Эвертон» Фото: Getty Images

«Монако» вряд ли захочет отпускать Головина даром: полузащитник попал в топ-500 самых значимых игроков мира по версии World Soccer. Помимо Александра в списке еще трое россиян.

Тренер «Монако» Нико Ковач рассказал об игровых и человеческих качествах Головина. По словам коуча, лидер монегасков – большой скромняга.

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