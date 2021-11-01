Полузащитник французского «Монако» 21-летний Орельен Тчуамени может сменить клуб уже в январе.

«Многие клубы проявляют интерес к Тчуамени, среди них – «Ювентус», «Ливерпуль» и «Челси», которые запросили информацию у его агента. «Монако» хочет получить как минимум 40 миллионов евро за французского полузащитника (2000 года рождения). «Ювентус» может попытаться подписать его в январе», – об этом написал итальянский инсайдер Никола Скира в твиттере.

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Если «Монако» удастся продать Орельена за такую цену, то это будет лишь девятым по стоимости трансфером. За такую же сумму монегаски продали в сезоне 2017/18 опорного полузащитника Тьемуэ Бакайоко в «Челси». А дороже всето сторговали в сезоне 2018/19 нападающего Килиана Мбаппе, который перешел в «ПСЖ» за 145 миллионов евро.

Но 40 миллионов евро – это минимальная цена, «Монако» озвучивал и более высокую сумму. Так, в середине октября Мarca писала о 60 миллионах, заявленных мадридскому «Реалу» и его конкурентам «Манчестер Сити», «Ливерпулю» и «Челси» за подписание футболиста, отмечая, что английские клубы имеют определенное преимущество перед «Мадридом», не говоря уже о том, что у них нет недостатка в деньгах, особенно у команд Гвардиолы и Тухеля.

А в текущем сезоне Орельен Тчуамени появлятся на поле в футболке «Монако» в рамках игр Лиги 1 11 раз. Он забил один мяч и насобирал три желтые карточки. До этого полузащитник 2 сезона представлял «Бордо», в составе которого сыграл 26 матчей.

26 августа 2021 года главный тренер сборной Франции Дидье Дешам впервые вызвал Тчуамени для участия в матчах отборочного турнира к чемпионату мира в Катаре против сборных Боснии и Герцеговины, Украины и Финляндии. 1 сентября 2021 года он сыграл дебютный матч за сборную против Боснии и Герцеговины, выйдя на замену вместо Тома Лемара на 46-й минуте, а 4 сентября против Украины впервые попал в стартовый состав.

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