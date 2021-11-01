Будущее Серхио Рамоса в «Пари Сен-Жермен» под большим вопросом. Испанский защитник может покинуть «Париж», так и не сыграв за клуб ни одного матча.

Что не так с Рамосом?

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Серхио Рамос Фото: Eurosport

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Серхио получил травму икроножных мышц левой ноги еще в межсезонье. Футболист должен был полностью восстановиться через неделю, однако лечение затянулось. Парижане ожидали, что испанец дебютирует за «ПСЖ» после сентябрьских матчей сборных, но и с этим не срослось. После октябрьского перерыва в клубе сообщили, что Рамос не готов, но до восстановления осталось 10 дней. К началу ноября мало что поменялось: официальный сайт отметил, что восстановление защитника проходит хорошо, он может начать тренироваться в общей группе в течение недели. Примерно такие же новости о состоянии Серхио болельщики читали последние пару месяцев.

Затянувшееся восстановление огорчает и самого Серхио. Он впервые столкнулся с такой серьезной травмой. Как утверждает Cadena SER, Рамос подавлен: его волнует отсутствие точной даты возвращения и тот факт, что ничего не помогает

В «ПСЖ» настроены попрощаться с Рамосом?

Леонардо Фото: Getty Images

Сначала стало известно, что оптимизм руководства парижан по поводу возвращения Серхио ослабел. В клубе не сомневались, что легендарный футболист придет в лучшую форму, но постоянные переносы дебюта заметно подорвали бодрый настрой в «ПСЖ», сообщает L'Equipe. После победы над «Лиллем» спортивный директор клуба Леонардо настаивал: руководство было в курсе всего, что касается Рамоса. «Испанская пресса раскручивает эту тему. Но мы изначально знали ситуацию Серхио и знаем, как все складывается сейчас», – сказал бразилец. Проблема в том, что уверения Леонардо явно противоречят постоянным откладываниям возвращения Серхио к регулярным тренировкам.

Все хуже, чем кажется. По информации Le Parisen, совсем не исключено, что «ПСЖ» расторгнет контракт с Рамосом – в клубе всерьез обеспокоены его физической формой. В «Париже» полагают, что причина повторяющихся задержек – желание Рамоса форсировать восстановление и вернуться побыстрее, что вызывает новые проблемы с мышцами. Marca пишет, что Рамос хотел выйти на поле еще две недели назад, но клубные врачи предложили повременить, чтобы не тревожить камбаловидную мышцу и не спровоцировать рецидив. В данный момент игрок все еще испытывает боль во время тренировок. Судя по еженедельным отчетам о травмах, клуб, похоже, сохраняет надежду на то, что 35-летний футболист в конце концов вернется прежним.

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Почему в «ПСЖ» сильно облажались?

Тьяго Силва Фото: Getty Images

Клуб подписал Рамоса с неподъемной зарплатой, а годом ранее отпустил бесплатно многолетнего лидера Тьяго Силву. Судьба обоих известна: испанец даже не дебютировал за новый клуб, а Тьяго не просто стал важным игроком в «Челси», но и выиграл с лондонцам Лигу чемпионов.

КТО КРУЧЕ? Серхио Рамос Тьяго Силва

Бразилец и сам до сих пор не понимает, почему с ним не продлили соглашение и чем он хуже Рамоса. «Я много, очень много думаю обо всем, что произошло. Ничего не имею против Серхио Рамоса. Но в момент, когда «ПСЖ» предложил Серхио контракт на два года, он был в том же возрасте, что и я прошлым летом. Я не понимаю этого. Все это очень меня расстроило.

Я еще не говорил о Рамосе ни с кем из игроков «ПСЖ», но меня это расстроило. Мне не сделали никаких предложений. Это выглядело так, словно я вообще ничего не сделал для клуба. Многие болельщики думали, что я хотел получать ту же зарплату, что и раньше. С «Челси» никаких проблем не было. Моя зарплата... Я получаю меньше половины от того, что было в «ПСЖ». Мне жаль, что они не проявили больше чуткости при прощании. Что-то уж можно было сделать. Я провел там не восемь дней и не восемь месяцев. Это были восемь лет побед и работы», – заявил Силва в интервью ESPN.

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