Нападающий «Ниццы» и сборной Дании Каспер Дольберг рассказал, что в ходе медобследования у него выявлен диабет.
Все серьезно?
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Каспер Дольберг
Фото: Imago
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У Дольберга диабет первого типа, который может развиться в любом возрасте. Наиболее часто заболевают молодые люди до 30 лет, также заболевание может быть врожденным. Вылечить его невозможно, лучшее, на что может рассчитывать пациент – облегчение симптомов и предотвращение осложнений.
Как отреагировал Дольберг?
«Эта новость стала неожиданностью, но я искренне рад, что наконец обнаружил причину недомогания последние пару недель. Счастлив, потому что врачи сказали мне, что правильное лечение никак не повлияет на мою футбольную карьеру», – написал в инстаграме 24-летний футболист.
Как он будет лечиться?
Каспер Дольберг
Фото: Getty Images
Больному сахарным диабетом первого типа придется каждый день на протяжении всей жизни вводить инсулин с помощью инъекций или инсулиновой помпы. Это необходимо для поддержания уровня глюкозы в крови. Для новичка, впервые столкнувшегося с проблемой, особенно важно соблюдать диету и режим дня.
При диабете положительно влияют умеренные физические нагрузки и общее снижение веса. Однако неизвестно, насколько умеренными можно называть нагрузки профессионального футболиста.
Датчанин написал о недомогании – что могло случиться?
К симптомам диабета первого типа причисляют следующие признаки:
- Аномальная жажда и сухость во рту;
- Учащенное мочеиспускание;
- Ночное недержание мочи;
- Нехватка энергии и крайняя усталость;
- Постоянное чувство голода;
- Внезапная потеря веса;
- Расплывчатость зрения.
Дольберг сыграет уже в следующем матче?
Нет, придется пропустить матчи сборных, чтобы адаптироваться к лечению. Датчанин не сыграет в отборочных встречах чемпионата мира-2022 против Фарерских островов (12 ноября) и Шотландии (15 ноября).
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