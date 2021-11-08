Нападающий «Ниццы» и сборной Дании Каспер Дольберг рассказал, что в ходе медобследования у него выявлен диабет.

Все серьезно?

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Каспер Дольберг Фото: Imago

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У Дольберга диабет первого типа, который может развиться в любом возрасте. Наиболее часто заболевают молодые люди до 30 лет, также заболевание может быть врожденным. Вылечить его невозможно, лучшее, на что может рассчитывать пациент – облегчение симптомов и предотвращение осложнений.

Как отреагировал Дольберг?

«Эта новость стала неожиданностью, но я искренне рад, что наконец обнаружил причину недомогания последние пару недель. Счастлив, потому что врачи сказали мне, что правильное лечение никак не повлияет на мою футбольную карьеру», – написал в инстаграме 24-летний футболист.

Как он будет лечиться?

Каспер Дольберг Фото: Getty Images

Больному сахарным диабетом первого типа придется каждый день на протяжении всей жизни вводить инсулин с помощью инъекций или инсулиновой помпы. Это необходимо для поддержания уровня глюкозы в крови. Для новичка, впервые столкнувшегося с проблемой, особенно важно соблюдать диету и режим дня.

При диабете положительно влияют умеренные физические нагрузки и общее снижение веса. Однако неизвестно, насколько умеренными можно называть нагрузки профессионального футболиста.

Датчанин написал о недомогании – что могло случиться?

К симптомам диабета первого типа причисляют следующие признаки:

Аномальная жажда и сухость во рту;

Учащенное мочеиспускание;

Ночное недержание мочи;

Нехватка энергии и крайняя усталость;

Постоянное чувство голода;

Внезапная потеря веса;

Расплывчатость зрения.

Дольберг сыграет уже в следующем матче?

Нет, придется пропустить матчи сборных, чтобы адаптироваться к лечению. Датчанин не сыграет в отборочных встречах чемпионата мира-2022 против Фарерских островов (12 ноября) и Шотландии (15 ноября).

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