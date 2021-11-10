Футболистку женского клуба «ПСЖ» Аминату Диалло задержали по подозрению в организации нападения на партнершу по команде Хейру Хамрауи.

Инцидент произошел вечером в четверг 4 ноября. Хамрауи в компании Диалло и других игроков парижского клуба возвращалась домой после вечеринки в ресторане неподалеку от Булонского леса. Диалло была за рулем автомобиля. Примерно в 22:00 к машине подбежали двое неизвестных в масках, открыли дверь и вытащили Хамрауи из салона.

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Хейра Хамрауи Фото: Getty Images

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По информации L’Equipe, нападавшие избили футболистку арматурой по ногам, после чего скрылись с места преступления. Хамрауи была госпитализирована. В больнице ей наложили швы на повреждения.

В итоге, Хейра пропустила матч «ПСЖ» в женской Лиге чемпионов против «Реала», закончившийся победой парижанок со счетом 4:0, хотя официальная причина пропуска не называлась. Вместо нее на поле вышла Амината Диалло, которую теперь подозревают в организации нападения на конкурентку.

«ПСЖ» выступил с заявлением, в котором подтвердил, что Амината Диалло была арестована полицией в связи с обвинениями в организации нападения на одну из одноклубниц, при этом парижане не стали уточнять имя пострадавшей.

Амината Диалло Фото: Getty Images

«Пари Сен-Жермен» может подтвердить, что Амината Диалло была задержана сегодня утром региональной полицейской службой Версаля в рамках разбирательства, возбужденного после нападения на игрока клуба в прошлый четверг вечером. «Париж Сен-Жермен» самым решительным образом осуждает совершенное насилие.

С вечера четверга клуб принял все необходимые меры, чтобы гарантировать здоровье, благополучие и безопасность всей женской команды. «Пари Сен-Жермен» работает с полицией Версаля, чтобы прояснить факты. Клуб внимательно следит за ходом разбирательства и будет изучать, какие действия следует предпринять», – говорится в заявлении.

В чемпионате Франции среди женских команд «ПСЖ» после семи матчей идет на втором месте, набрав 21 очко и уступая лишь по дополнительным показателям команде «Олимпик Лион».

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