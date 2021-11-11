Первый клуб Лионеля Месси, «Ньюэллс Олд Бойз», опубликовал видео первого послематчевого интервью аргентинской легенды – ролик, cнятый, когда нападающий был совсем ребенком. В кадре застенчивого Месси спрашивают об эмоциях по поводу награды лучшему игроку матча.

Месси пришел в «Ньюэллс Олд Бойз», когда ему было шесть лет. Он забил за молодежные команды 234 мяча в 176 матчах. Это привлекло внимание «Барселоны», которая привезла 13-летнего Лео в Европу в 2000 году. Опубликованные кадры показывают, как мало изменилось в общении Месси с представителями медиа.

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Кажется, сначала робкий Лионель не хочет появляться в кадре. Затем он говорит репортеру: «Подождите, я иду». После того, как Месси попросили назвать имя, его спросили, знал ли он, что выбран лучшим игроком матча, на что Лео ответил односложно: «Нет».

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«Можешь ли перед камерой рассказать нам о своем голе?» – спросил репортер. «Мяч пришел от Федерико Россо, Григини отдал его Лукасу. Лукас отдал его мне, а я забил», – разложил по полочкам Лео. Затем он рассказал, что посвящает гол отцу, дяде, всей семье и всем людям, которые его знают.

Недавно Лео надевал форму «Ньюэллс Олд Бойз». В ноябре 2020-го он забил «Осасуне» в Ла Лиге, а после гола продемонстрировал футболку аргентинского клуба с 10-м номером в память о Диего Марадоне, который также играл за эту команду.

Месси покинул Росарио 21 год назад, но в клубе по-прежнему надеются, что Лео вернется и закончит тут карьеру. «Надеюсь, однажды Месси примет решение и вернется сюда, потому что мы любим его. Мне как президенту было бы неразумно высказывать мнение о возможном возвращении Лео. Он будет решать. Мы в любом случае любим его и примем, Лионель очень дорог для «Ньюэллс», Росарио и всей Аргентины. Я являюсь президентом четыре года и надеюсь, что мы сможем его вернуть», – говорил президент клуба Эдуардо Бермудес.

А однажды Лео посвятил видео пожилому фанату – тот записывает в тетрадочку каждый гол любимого футболиста.

Но есть и недовольные Лионелем. По мнению Тьерри Анри, Месси мало участвует в атаках «ПСЖ».

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