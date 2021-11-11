Полузащитник Александр Головин вывел сборную России на матч квалификации ЧМ-2022 против Кипра с капитанской повязкой. Игрок «Монако» стал уже шестым капитаном национальной команды при Валерии Карпине: ранее с повязкой на поле выходили Георгий Джикия, Федор Смолов, Дмитрий Баринов, Далер Кузяев, Алексей Сутормин.

Головин стал главным ньюсмейкером дня среди футболистов сборной России: в медиа появились новые подробности об интересе к полузащитнику «Монако» со стороны «Эвертона». Руководство ливерпульского клуба не удержалось и отреагировало на слухи.

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Что известно о возможном трансфере?

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Первым информацию о том, что Головин может перейти в «Эвертон», сообщил «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Это произошло 30 октября. «Клуб АПЛ проявляет серьезный интерес к российскому полузащитнику. Пока все находится на начальной стадии», – сказал источник «Чемпионату».

Спустя полторы недели о желании «Эвертона» приобрести Головина написал Liverpool Echo. По информации источника, в трансфере россиянина заинтересован лично тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес.

Приводилась даже возможная сумма трансфера: по данным Liverpool Echo, «Монако» запросил за Головина 46 миллионов евро. Однако «Эвертон» не в состоянии потратить такую сумму – особенно зимой.

Александр Головин, «Монако» Фото: Getty Images

Кто-то прокомментировал интерес к Головину?

«Монако» и сам футболист пока сохраняют молчание. А вот в «Эвертоне» прокомментировали информацию об интересе к Головину. От лица руководителей «ирисок» выступил спортивный директор клуба Марсель Брандс.

«Информация, что «Монако» запросил у нас за Головина 46 миллионов евро – это абсолютная чушь», – сказал Брандс «СЭ».

«Монако» не зря запросил за Головина такую сумму: полузащитник попал в топ-500 самых значимых игроков мира по версии World Soccer. Помимо Александра в списке еще трое россиян.

Тренер «Монако» Нико Ковач рассказал об игровых и человеческих качествах Головина. Коуч монегасков по достоинству оценил Сашу.

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