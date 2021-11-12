Почти месяц прошел после скандала с участием форварда «ПСЖ» Мауро Икарди и его жены Ванды Нары – супруга и по совместительству агент футболиста обвинила нападающего в измене. С тех пор Икарди вымаливает прощения у Ванды, и готов пойти на все ради сохранения семьи.

С чего все началось?

Ad

В середине октября Ванда Нара пальнула в инстаграме пост «Ты разрушил семью из-за шлюхи», после чего отписалась от футболиста и удалила все фотографии с ним. Как сообщила Marca со ссылкой на аргентинское ТВ-шоу Los Angeles de la Mañana, Ванда уличила 28-летнего форварда во лжи. Форвард убеждал любимую, что не встречался с моделью Чиной Суарес, но Нара узнала, что Икарди все же виделся с ней.

Чемпионат Франции «О шлюхах подумает сама жизнь». Ванда и Икарди, похоже, помирились 21/10/2021 В 11:23

Об этом Ванде рассказали знакомые Суарес. Более того, Ванда нашла интимное видео, которое Суарес отправила Икарди. По информации TyC Sports, ролики с мастурбацией Чина отправляла еще четверым, помимо Икарди, игрокам сборной Аргентины. От одного из них уже ушла его спутница.

Что было дальше?

Ванда продолжила войну с футболистом в инстаграме. На следующий день после первого сообщения появился пост «Мне больше нравится моя рука без кольца», а девушка забрала детей и покинула Париж. Ошалевший Икарди попросил руководство «ПСЖ» пропустить тренировку, а затем и игру Лиги чемпионов с «Лейпцигом».

Пара окончательно порвала?

Похоже, нет. 20 октября Икарди написал в инстаграме: «Спасибо, моя любовь, что продолжаешь верить в эту прекрасную семью. Спасибо за то, что ты двигатель нашей жизни. Я люблю тебя. Как же больно причинять боль своим близким. Исцеляешься только тогда, когда добиваешься прощения от тех, кому причинил боль».

На этот пост Ванда отреагировала философским «Я забочусь о своей семье. О шлюхах позаботится жизнь». На следующий день Мауро вернулся к тренировкам с «ПСЖ» – на базу его привезла Нара.

Ванда Нара и Мауро Икарди Фото: Getty Images

Что помогло девушке простить загулявшего мужа?

Ванда рассказала, что футболист долго вымаливал прощения, но она не хотела ничего слушать. Ее сердце дрогнуло после того, как Икарди отчаялся и согласился с желанием девушки на развод. «Он написал мне: «Надеюсь, ты будешь счастлива, потому что это сделает меня счастливым». И тут я поняла кое-что: даже имея все, у меня ничего нет, если я не с ним. Я уверена, что плохое время, которое мы пережили, укрепит нас как пару и семью. Я люблю тебя, Мауро Икарди», – выложила пост Ванда.

На какой радикальный шаг пошел Мауро ради сохранения брака?

12 ноября Икарди подписал контракт, по которому передал все свои доходы и активы жене до 2050 года. Передача была произведена от имени компании World Marketing Football, основанной Мауро и Вандой пять лет назад в Милане. Теперь дама является единственным акционером компании. Среди активов пары – пентхаус в Милане и дом на озере Комо.

ВЕРИТЕ ЛИ ВЫ В ИСКРЕННОСТЬ ЧУВСТВ МЕЖДУ ИКАРДИ И ВАНДОЙ? Да, они созданы друг для друга Ерунда, они вместе только из-за денег А, может, Ванда придумала историю с изменой?

Если у жены Икарди оказалось разбито сердце от любви, то Серхио Агуэро сердце подвело на футбольном поле. Настолько, что Кун может завершить карьеру.

На что вы можете пойти ради своего кумира? Вот фанат Зидана в 2000-м ради встречи с Зизу пережил 7 часов гипоксии.

Лига чемпионов УЕФА Икарди пропустит матч с «Лейпцигом» из-за расставания с Вандой 19/10/2021 В 18:11