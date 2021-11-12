Почти месяц прошел после скандала с участием форварда «ПСЖ» Мауро Икарди и его жены Ванды Нары – супруга и по совместительству агент футболиста обвинила нападающего в измене. С тех пор Икарди вымаливает прощения у Ванды, и готов пойти на все ради сохранения семьи.
С чего все началось?
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В середине октября Ванда Нара пальнула в инстаграме пост «Ты разрушил семью из-за шлюхи», после чего отписалась от футболиста и удалила все фотографии с ним. Как сообщила Marca со ссылкой на аргентинское ТВ-шоу Los Angeles de la Mañana, Ванда уличила 28-летнего форварда во лжи. Форвард убеждал любимую, что не встречался с моделью Чиной Суарес, но Нара узнала, что Икарди все же виделся с ней.
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Об этом Ванде рассказали знакомые Суарес. Более того, Ванда нашла интимное видео, которое Суарес отправила Икарди. По информации TyC Sports, ролики с мастурбацией Чина отправляла еще четверым, помимо Икарди, игрокам сборной Аргентины. От одного из них уже ушла его спутница.
Что было дальше?
Ванда продолжила войну с футболистом в инстаграме. На следующий день после первого сообщения появился пост «Мне больше нравится моя рука без кольца», а девушка забрала детей и покинула Париж. Ошалевший Икарди попросил руководство «ПСЖ» пропустить тренировку, а затем и игру Лиги чемпионов с «Лейпцигом».
Пара окончательно порвала?
Похоже, нет. 20 октября Икарди написал в инстаграме: «Спасибо, моя любовь, что продолжаешь верить в эту прекрасную семью. Спасибо за то, что ты двигатель нашей жизни. Я люблю тебя. Как же больно причинять боль своим близким. Исцеляешься только тогда, когда добиваешься прощения от тех, кому причинил боль».
На этот пост Ванда отреагировала философским «Я забочусь о своей семье. О шлюхах позаботится жизнь». На следующий день Мауро вернулся к тренировкам с «ПСЖ» – на базу его привезла Нара.
Ванда Нара и Мауро Икарди
Фото: Getty Images
Что помогло девушке простить загулявшего мужа?
Ванда рассказала, что футболист долго вымаливал прощения, но она не хотела ничего слушать. Ее сердце дрогнуло после того, как Икарди отчаялся и согласился с желанием девушки на развод. «Он написал мне: «Надеюсь, ты будешь счастлива, потому что это сделает меня счастливым». И тут я поняла кое-что: даже имея все, у меня ничего нет, если я не с ним. Я уверена, что плохое время, которое мы пережили, укрепит нас как пару и семью. Я люблю тебя, Мауро Икарди», – выложила пост Ванда.
На какой радикальный шаг пошел Мауро ради сохранения брака?
12 ноября Икарди подписал контракт, по которому передал все свои доходы и активы жене до 2050 года. Передача была произведена от имени компании World Marketing Football, основанной Мауро и Вандой пять лет назад в Милане. Теперь дама является единственным акционером компании. Среди активов пары – пентхаус в Милане и дом на озере Комо.
ВЕРИТЕ ЛИ ВЫ В ИСКРЕННОСТЬ ЧУВСТВ МЕЖДУ ИКАРДИ И ВАНДОЙ?
- Если у жены Икарди оказалось разбито сердце от любви, то Серхио Агуэро сердце подвело на футбольном поле. Настолько, что Кун может завершить карьеру.
- На что вы можете пойти ради своего кумира? Вот фанат Зидана в 2000-м ради встречи с Зизу пережил 7 часов гипоксии.
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