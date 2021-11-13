Лучший футболист чемпионата Европы-2020 снова жалуется на отсутствие игрового времени. Джанлуиджи Доннарумма сидит на скамейке в «Пари Сен-Жермен» и не понимает, как исправить ситуацию.

«На мои выступления это не влияет, но, разумеется, меня это беспокоит, потому что это нелегко. Как вы отметили, я всегда был основным голкипером, и иногда то, что я остаюсь в запасе, разочаровывает. Но я спокоен. Уверен, выход из ситуации будет найден», – сказал Доннарумма.

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Джанлуиджи Доннарумма, «ПСЖ» Фото: Getty Images

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Итальянец уже не впервые рассуждает о конкуренции с Кейлором. Когда вратарь только перешел в «Париж», он был куда увереннее в своей позиции. «Конкуренция меня не пугает. Кейлор Навас – выдающийся вратарь, но я здесь для того, чтобы играть. Конкуренция – это полезно для нас обоих, это позволит мне прибавить. В топ-командах она всегда есть, так что это не будет проблемой. Он выдающаяся личность, мы друзья», – говорил итальянский голкипер.

Вратарь долго не получал шансов, но после пары матчей он снова заговорил: «У меня нет проблем с Кейлором. Я в Париже для того, чтобы играть, и поначалу трудности естественны. Я здесь для того, чтобы играть, и уверен, что все будет отлично», – уверял Джанлуиджи.

Джанлуиджи Доннарумма и Кейлор Навас Фото: Getty Images

Итальянские медиа писали, что Доннарума рассчитывал сразу стать безговорочным первым номером «ПСЖ», но Маурисио Почеттино сразу дал понять: итальянцу не будет просто. Коуч даже намекнул, что Джиджо купили без его ведома. «Все решения по трансферам принимает клуб, мы просто делимся мнением. Игроки должны с пониманием относиться к принятым решениям. «ПСЖ» нужна конкуренция на всех позициях, постоянное развитие, рост. Те игроки, что уже были в клубе, и те, кто только к нам пришел, очень хорошо знают, где находятся. Сложно, когда нет мастеров, нет хорошей конкуренции и соревновательного духа внутри команды. Когда есть выбор, это идет лишь на пользу.

Все понимают, что это за ситуация. Для хорошей работы команды необходима дисциплина. Нас ждет здоровая борьба. Мы будем выбирать вратаря по справедливости, оценивая, кто из них лучше, кто находится в лучшей форме. Мы будем принимать решения, когда возникнут вопросы», – разъяснял аргентинец.

Маурисио Почеттино Фото: Getty Images

К ноябрю ситуация накалилась, и Почеттино сделал еще одно заявление по поводу голкиперов. «Навас и Доннарумма исключительны. Они конкурентоспособны. Я убежден, что мы сделали правильный выбор, сделав ставку именно на них. Возможно, нам придется сделать выбор в какой-то момент, но пока все остается именно так. Конечно, они оба хотят играть, и их последние выступления были хорошими», – похвалил вратарей коуч.

Маурисио отдает предпочтение Навасу, но Доннарумме вряд ли стоит паниковать. Нельзя сказать, что костариканец играет намного больше итальянца. Кейлор провел в нынешнем сезоне 11 встреч, а Джиджо – семь. При этом Доннарумма лишь однажды стал вторым выбором, когда Навас получил повреждение перед игрой с «Анже». Результаты голкиперов в нынешнем сезоне пока не выбиваются: Навас пропустил 12 голов и трижды отстоял на ноль, Доннарумма вынял семь мячей и оформил два сухаря. Навас пока не сделал ничего сверхестественного, поэтому не исключено, что выбор Почеттино в итоге остановится именно на итальянском вратаре.

А еще Джиджо взял 11-метровый от «Лейцпига». Он вообще наводит страх на пенальтистов – об этом говорит вся карьера вратаря.

Джанлуиджи стоило догадаться, что он идет в клуб с серьезной конкуренцией среди вратарей – Доннарумма стал восьмым голкипером в «ПСЖ».

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