Forbes поставил Килиана Мбаппе на четвертое место в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов. «ПСЖ» переводит чемпиону мира 28 млн евро зарплаты до вычета налогов – Килиан получает 14 мультов чистыми. Среди остальных доплат выделяются 36 тысяч евро в месяц на карманные расходы и этический бонус в 260k за то, чтобы махать фанатам после всех матчей. Пять миллионов евро чистыми «ПСЖ» заплатил Мбаппе в качестве подъемных при подписании контракта. Еще 15 мультов Донателло добивает рекламными контрактами с Nike, Hublot, Good Goût, Bulk Man, EA Sports и другими брендами по всему миру.

В результате ежемесячно 22-летний парнишка загребает 30 миллионов евро. Больше него в футболе, по данным Forbes, зарабатывают только Неймар (95 млн), Лео Месси (110) и Криштиану Роналду (125 млн). На что же Мбаппе тратит свое богатство?

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Килиан Мбаппе, «Пари Сен-Жермен» Фото: Getty Images

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Жилье

После перехода из «Монако» Килиан несколько месяцев оставался в отеле, пока не подобрал постоянное жилье. В отличие от большинства звезд «Парижа», вроде Неймара с его домом в тихом пригороде Буживаль, Мбаппе поселился в самом центре столицы – 16-м округе.

Донателло выбрал роскошную двухэтажную квартиру площадью 600 квадратов с видом на Эйфелеву башню. Недалеко от дома находятся центральная площадь города Трокадеро, Булонский лес, Триумфальная арка, корты «Ролан Гаррос», все главные музеи центра Парижа, резиденция королей Сен-Жермен-ан-Ле. Но главное – «Парк де Пренс» расположен в нескольких минутах езды от квартиры Мбаппе.

Квартира Килиана Мбаппе Фото: Twitter

Неизвестно, сколько стоит парижская квартира Килиана или какую сумму он отстегивает за аренду. Но цены на другие апартаменты в 16-м округе с видом на Эйфелеву башню начинаются от 1,7 млн евро. А средняя цена аренды за квадратный метр – от 80 евро.

В конце лета 2021-го Marca писала, что семья чемпиона мира купила дом в богатом районе Мадрида. У медиа нет фото или видео нового жилья, но известно название локации – Ла Моралеха. С этим районом связаны имена многих звезд «Реала»: Рамоса, Модрича, Марсело, Бензема, Варана, Роберто Карлоса.

Дома, площадью напоминающие квартиру Мбаппе (не меньше 500 квадратов), стоят в Ла Моралехе от 2,7 млн евро.

Авто

По данным Le Parisien, Мбаппе владеет самым дорогим автомобилем среди игроков Лиги 1. Это Ferrari неназванной модели, которую футболист купил за 486 тысяч евро.

Собственная Ferrari – детская мечта Килиана. Но ирония в том, что у нападающего «ПСЖ» нет водительских прав. Поэтому на тренировки Мбаппе возит обычный черный внедорожник с личным водителем-охранником, в том числе на оплату которого «ПСЖ» ежемесячно отстегивает форварду дополнительные 36 тысяч евро карманных денег.

Килиан Мбаппе выходит из арендованной машины с водителем Фото: Getty Images

Одежда

Килиан обожает дорогой и красивый шмот. Нападающий сборной Франции тратит тысячи евро на футболки, сникеры и худи.

Мбаппе особенно ценит Dior – в гардеробе есть свитер за 2377 евро, свитшот за 750 евро, футболка за 590 евро. Еще одна страсть чемпиона мира – Nike. Его гардероб завален обычными футбами за 10-15 евро, кардиганами и куртками за 500 евро, но главные сокровища – обувь.

У Мбаппе есть сникеры Jordan 1 Retro High Fearless UNC Chicago за 310 евро, Nike Air Max 270 за 376 евро, CR7 X Air Force 1 Low Golden Patchwork за 510 евро, Air Jordan 1 Retro High OG за 2 тысячи евро.

Шмот Килиана Мбаппе Фото: Getty Images

Еще один элемент стиля Мбаппе – гигантские котлы. На каждой фотографии Килиан появляется с мощными часами от Hublot, каждые из которых стоят по 10-20 тысяч евро. Но за них футболист не платит ни копейки: Донателло – лицо бренда, поэтому все хронометры ему выдают бесплатно ради рекламы.

Благотворительность

В начале 2019 года «Кардифф» купил у «Нанта» нападающего Эмилиана Салу. Но во время перелета из Франции в Великобританию самолет с футболистом разбился в море. Близкие футболиста организовали фонд для сбора средств на поиск тел Салы и пилота самолета. Мбаппе перечислил 30 тысяч евро на поиск бывшего соперника по чемпионату Франции.

В марте 2020-го Килиан пожертвовал неназванную крупную сумму Фонду Аббата Пьера, который помогает бездомным. «Килиан Мбаппе сделал очень серьезное пожертвование в поддержку Фонда. Его щедрость позволит оказать первую помощь, обеспечит воду и гигиену, доступ к еде и жилью для бездомных, попавших в неблагополучную ситуацию», – сказано в заявлении Фонда.

Килиан Мбаппе на благотворительном мероприятии Фото: Getty Images

L'Equipe рассказал, что Донателло пожертвовал еще и все премиальные, полученные за участие в матчах сборной Франции. Так за каждый матч на групповом этапе ЧМ игроки получали 20 тысяч евро, а 350 тысяч заработали за победу на чемпионате мира. Всего, по данным издания, за карьеру в сборной Килиан отдал на благотворительность 1,5 миллиона евро премиальных. Деньги идут на помощь детям и неблагополучным семьям.

Кто помогает Мбаппе тратить деньги?

В отличие от безумных чеков Роналду, Месси и Кокорина, список затрат Килиана выглядит весьма скромно. Все благодаря его матери Файзе Ламари, которая контролирует траты сына. Именно благодаря ей молодой футболист ездит на тренировки с водителем, а не гоняет на Ferrari, как безумный. Женщина не разрешает сыну даже прикасаться к тачке мечты, пока он не отучится на права, как подобает.

В начале 2020 года нападающий «ПСЖ» на собственные деньги начал благотворительную кампанию, которая прививает детям из бедных районов любовь к спорту и культурному времяпрепровождению. Мотиватором этого порыва тоже стала Файзе – женщина много лет работала социальным работником и насмотрелась таких ужасов, что как только ее сын начал зарабатывать сумасшедшие деньги, мадам Ламари научила его помогать бедным.

Вилфрид Мбаппе и Файза Ламари, родители Килиана Фото: Getty Images

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