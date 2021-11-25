Еще непонятно, как сложится тренерская карьера Маурисио Почеттино, но, кажется, что их пути с «Пари Сен-Жермен» скоро разойдутся. Le Parisien сообщает, что парижане ведут переговоры с Зинедином Зиданом и хотят, чтобы он возглавил команду. Скорее всего, Почеттино дадут доработать до конца сезона, но не более того. Зидан и сам ранее говорил, что у него нет желания браться за работу в середине сезона – он планирует спокойно отдохнуть от тренерской деятельности. Но в свете последних событий становится ясно – Зизу скоро вернется, он действительно очень хочет работать во Франции.

У Почеттино не получается со звездами

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Маурисио Почеттино и Килиан Мбаппе, «Пари Сен-Жермен») Фото: Getty Images

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Маурисио не раз сетовал на пресс-конференциях, что «ПСЖ» не хватает сыгранности. Отчасти это беда футболистов: они не могут найти общий язык или не хотят подстраиваться под партнеров. Но если смотреть глобально, то Почеттино пока так и не поставил парижанам действительно качественную игру (это доказал матч с «Манчестер Сити»). При аргентинце в команде стали возникать ссоры. Они были и до него, но Томас Тухель знал, что нужно сказать парням, чтобы они взяли себя в руки. Почеттино спокойно смотрит на то, как Мбаппе возмущается Неймаром, оправдывает Месси, который не подает ему руку, и вообще никак не комментирует подобные ситуации.

Слабая игра «Пари Сен-Жермен» на «Этихаде» стала последней каплей руководства. Пеп Гвардиола тактически раздавил планы Почеттино: аргентинца не спас даже звездный состав. А трио Месси, Неймар, Мбаппе, о котором еще летом говорили с восторгом, получило самые низкие оценки за матч. «У команды, которая выигрывает титулы – и тем более Лигу чемпионов, – атакующее трио действует лицом к мячу. Таким образом защитники будут чувствовать себя комфортнее. Но сейчас они слишком открыты. Команды во Франции не могут взломать их, а «Манчестер Сити» смог. Почеттино иногда не может быть собой с этой командой», – проехался с критикой Тьерри Анри.

Бывший защитник сборной Франции Эммануэль Пети тоже не в восторге от скромняги-Почеттино: «Мне надоело, что он защищает игроков. Там есть те, кто забыл, что в футболе победить может только команда. Об этом уже хочется кричать. Я увидел возмутительное поведение». В отличие от Почеттино у Зидана есть опыт работы с привередливыми звездами – он несколько лет успешно справлялся с эго Криштиану Роналду.

Маурисио Почеттино протянул ладонь Месси, но Лео лишь развел руками Фото: Getty Images

«ПСЖ» не главная цель Зизу

Вскоре после объявления мадридского «Реала» об уходе Зидана в медиа стали появляться многочисленные догадки о следующем месте работы француза. И одним из самых популярных вариантов логично стала сборная. Зизу не раз говорил, что любит Францию и национальную команду. О желании управлять «трехцветными» знал и президент мадридцев Флорентино Перес.

«Он нравится мне. Давайте не будем перечислять его достижения в качестве игрока и тренера. Однажды Зидан возглавит сборную Франции. Когда? Не знаю. Сенсаций от меня не ждите», – говорил президент федерации футбола Франции Ле Гре.

Маурисио Почеттино и Зинедин Зидан Фото: Getty Images

Зидан сомневается в «ПСЖ» из-за Леонардо

Одной из преград назначения Зизу на пост главного тренера «ПСЖ» является нежелание 49-летнего француза работать под контролем спортивного директора Леонардо. Если Зидан решится на работу в Париже, то он непременно хотел бы иметь свободу действий, а не зависеть от решений Леонардо, как это было в случае с Томасом Тухелем и Почеттино.

Даже если Зинедин Зидан добьется необходимых условий и возглавит «ПСЖ», он значительно потеряет в имидже принципиального тренера. Болельщики «Марселя» ни за что не простят Зизу подобного предательства, а матчи между командами станут даже жарче Класико времен трансфера Фигу в «Реал».

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