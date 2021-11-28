«ПСЖ» редко встречается с конкуренцией в Лиге 1. Самый слабый чемпионат среди традиционной европейской Топ-5 давно превратился в песочницу парижан, которые спокойно забирают трофеи (выиграли в последних семи из девяти розыгрышей) и редко допускают хотя бы видимой борьбы за чемпионство. К 15-му туру сезона-2021/22 «Париж» уже оторвался от преследователей больше чем на 10 очков, но матч с «Сент-Этьеном» из зоны вылета оказался непростым и забитым событиями.

О первом хайлайте матча узнали еще до его начала, когда парижане объявили стартовый состав. В список 11 впервые в сезоне попал Серхио Рамос, которого «ПСЖ» летом подписал в качестве свободного агента. Испанец долго исцелялся от травм икроножной мышцы и малоберцовой кости и до игры с «Сент-Этьеном» не бился в джерси от Jordan даже нескольких минут. С «зелеными» испанец вышел в старте и отыграл до конца: выбил три отбора, разрешил себя обыграть только раз и забрал одно верховое единоборство. Серхио стал лучшим в матче по количеству передач – точных (95) и всего (101).

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Серхио Рамос и Маркиньос, «ПСЖ» Фото: Getty Images

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Рамос сыграл сносно, особенно для дебюта. Но его партнер по центру обороны Маркиньос затмил перфоманс испанца и стал одним из главных героев матча. Бразилец оформил дубль из голов головой – забил первый и третий мяч «ПСЖ». Защитник вонзил первый дуплет с февраля 2020 года, когда растерзал «Бордо» (4:3) в Лиге 1 с позиции опорного полузащитника.

Оба мяча Маркиньос вложил после ассистов Лионеля Месси. Аргентинец с трудом расцветает в «Париже», но против «Сент-Этьена» разразился хет-триком, правда, пока – ассистенским. Кроме Маркиньоса Лео сделал гол для Анхеля ди Марии, который забил третий мяч в сезоне. Аргентинец – первый игрок в этом сезоне Лиги 1, который транспортировал три голевые в одном матче. До «Сент-Этьена» Лео ассистировал только однажды в 10 играх за «ПСЖ» во всех турнирах – в чемпионате с «Нантом».

Задачу Месси и партнерам в конце первого тайма облегчил судья: Жером Брисар выгнал прямой красной защитника «зеленых» Тимоте Колодзейчака, за то, что он снес убегающего на вратаря Килиана Мбаппе. Карточка показалась спорной по нескольким причинам: на чужой половине поля лежал партнер Колодзейчака, который получил повреждение в атаке. Останавливать игру или нет – дело судьи, но, возможно, там был фол. Вторая причина – наличие рядом с Тимоте партнера, который даже опережал Мбаппе и находился чуть ближе к своим воротам. То есть Колодзейчак точно не был последним защитником, фол которого – железная красная карточка.

Фол Колодзейчак на красную карточку Фото: Other Agency

Куда сильнее красной карточки просил другой эпизод. На 84-й минуте игрок «Сент-Этьена» Иванн Масон влетел сзади в Неймара, запутал ноги бразильца и отправил в кульбит. Ней еще в воздухе вскрикнул от боли и больше с газона не поднялся – бразильца после пары минут медицинской помощи унесли с поля на носилках. Удивительно, что Масон не увидел перед собой даже желтой карточки, хотя бессмысленный подкат сзади на чужой половине поля точно оказался более опасным, чем подсечка Колодзейчака.

Неймару жестоко доставалось и раньше – на 18-й минуте. Защитник Альфа Сиссоко влетел в бразильца сбоку подкатом, который больше напоминал работу газонокосилки, а не попытку отобрать мяч. Сиссоко получил желтую, Ней – несколько минут медицинской помощи прямо на поле. В сравнении с нарушением Колодзейчака и этот эпизод кажется более грубым. Бразилец покинул поле на костылях, подробнее о его состоянии пока неизвестно.

Травма Неймара и неоднозначное удаление Колодзейчака омрачили победу парижан, но сомнений в том, что они сильнее любого соперника в Лиге 1 просто нет. «ПСЖ» должен был забирать матч и в полном составе.

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