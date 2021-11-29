В конце матча 15-го тура Лиги 1 с «Сент-Этьеном» форвард «ПСЖ» Неймар получил жуткую травму. Уходя от подката защитника Иванна Макота, бразилец сильно вывернул левый голеностоп и оперся на него всем телом.

Первым повреждение Неймара прокомментировал тренер парижан Маурисио Почеттино: «На данный момент нечего сказать, – сказал аргентинец в послематчевом комментарии. – Он почувствовал боль из-за вывиха лодыжки. Завтра он будет проходить обследование, и мы узнаем немного больше о его травме». Футболист покинул стадион «Жоффруа Гишар» на костылях.

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Неймар успел дать комментарий о травме в социальных сетях. «Буду восстанавливаться. Это часть жизни спортсмена, к сожалению. Теперь нужно поднять голову и двигаться дальше. Я вернусь лучше и сильнее», – написал Неймар в инстаграме.

Первичный осмотр игрока медиками показал сильное растяжение связок. На следующий день после игры пресс-служба «ПСЖ» официально подтвердила: у Нея растяжение левого голеностопа и повреждение связки. «Ожидается, что игрок пропустит от шести до восьми недель. Следующее медобследование пройдет через 72 часа», – заявили в парижском клубе.

Неймар («Пари Сен-Жермен») Фото: Getty Images

Это означает, что в нынешнем году на поле нападающего мы уже не увидим. В лучшем случае Неймар вернется 10 января 2022 года. Бразилец пропустит семь матчей – пять в чемпионате Франции, один в Лиге чемпионов и еще один – в Кубке страны.

Последствия травм голеностопного сустава сложно предсказать – спортсмен может пропустить от нескольких недель до полугода и более. С момента прибытия в Париж Неймар дважды страдал из-за проблем с голеностопом – впервые в июне 2019 года, когда разрыв связки отлучил его от футбола более чем на два месяца. Но бразилец пропустил только одну игру, потому что это произошло в межсезонье. Затем он лечился четыре недели в декабре 2020-го и до середины января, после того как столкнулся с травмой лодыжки в матче с «Лионом».

Теперь Нея снова не будет в ростере «Сен-Жермен» в важный момент сезона. Но в Лиге 1 Маурисио Почеттино по идее справится и без бразильца – Месси с Мбаппе должно хватить.

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