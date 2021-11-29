Русский миллиардер и сооснователь розничной сети Fix Price Сергей Ломакин заинтересован в покупке французского футбольного клуба «Сент-Этьен». Владельцем «зеленых» может стать инвестиционный фонд Total Sports Investments, связанный с Ломакиным.

На матч против «ПСЖ» в компании с нынешним боссом «Сент-Этьена» Роланом Ромейе пришел бывший защитник «Реала» Мичел Сальгадо, который работает спортивным советником инвестфонда.

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Ромейе с председателем наблюдательного совета «Сент-Этьена» Бернаром Каяццо готовы к продаже клуба. Ранее неназванный бизнесмен из Швейцарии при поддержке инвестфонда из США сделал предложение о сделке. Но затем потенциальные покупатели не предоставили юридических и финансовых гарантий, и оффер не прошел.

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Вместе с Ромейе и Сальгадо игру с «Пари Сен-Жермен» посетил президент Total Sports Investments Роман Дубов. Дубов в начале 2010-х возглавлял английский «Портсмут». Он подхватил «помпи» в Чемпионшипе, за три года привел команду в четвертый дивизион и передал ее в управление болельщикам.

Состояние Ломакина, по данным русской версии журнала Forbes, в апреле 2021 года оценивали в 3,1 миллиарда долларов. В марте того же года Ломакин с партнером вывели Fix Price на IPO и продали ценные бумаги ретейлера более чем на 1 млрд долларов. Также 47-летнего бизнесмену принадлежат три футбольных клуба – подмосковная «Родина» из второго дивизиона, латвийская «Рига» и кипрский «Пафос».

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