Семикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси пропустил сегодняшнюю тренировку «Пари Сен-Жермен».

34-летний аргентинец не вышел на занятие парижского клуба из-за плохого самочувствия. У Месси и еще одного футболиста «ПСЖ» Леандро Паредеса обнаружены симптомы гастроэнтерита – воспалительного заболевания желудка и прямой кишки.

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Твиттер Get French Football News передает, что Лео с Паредесом могут пропустить матч чемпионата Франции против «Ниццы». Домашняя игра на «Парк де Пренс» пройдет уже завтра, 1 декабря. Решение об участии футболистов примут по их состоянию здоровья.

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Статистика Месси в «ПСЖ» – один гол и три результативные передачи в семи матчах Лиги 1. У Леандро один ассист в четырех встречах чемпионата.

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