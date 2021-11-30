Семикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси пропустил сегодняшнюю тренировку «Пари Сен-Жермен».
34-летний аргентинец не вышел на занятие парижского клуба из-за плохого самочувствия. У Месси и еще одного футболиста «ПСЖ» Леандро Паредеса обнаружены симптомы гастроэнтерита – воспалительного заболевания желудка и прямой кишки.
Ad
Твиттер Get French Football News передает, что Лео с Паредесом могут пропустить матч чемпионата Франции против «Ниццы». Домашняя игра на «Парк де Пренс» пройдет уже завтра, 1 декабря. Решение об участии футболистов примут по их состоянию здоровья.
Ballon d'Or
7 очков Месси от Ван Дейка, победа Роналду. Кто был близок к «ЗМ»
Статистика Месси в «ПСЖ» – один гол и три результативные передачи в семи матчах Лиги 1. У Леандро один ассист в четырех встречах чемпионата.
Посмотри на момент триумфа Лионеля Месси – как он получал «Золотой мяч» и что говорил на церемонии.
А Криштиану Роналду обвинил главного редактора France Football во лжи и заявил, что вовсе не мечтает догнать Месси по «Золотым мячам».
Источник: твиттер GFFN
Ballon d'Or
Месси обошел Яшина на «Золотом мяче», впереди только британец
Чемпионат Англии
Кин и Каррагер поспорили о Роналду в «МЮ». Но досталось Месси и «ПСЖ»
Related Matches
Пари Сен-Жермен
01/12
Ницца
Реклама
Ad
Реклама
Ad