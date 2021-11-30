Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер аль-Хелаифи прокомментировал слухи о возможном назначении главным тренером Зинедина Зидана.
«У нас не было абсолютно никаких контактов с Зиданом, хотя он и топ-тренер. Маурисио Почеттино с нами, мы очень довольны, он проделывает отличную работу. Нам тоже нужно время. Я не хочу сейчас говорить о слухах», – заявил Аль-Хелаифи в эфире телеканала L’Equipe.
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Пять дней назад газета Le Parisien писала о тайном визите Зидана в парижский отель Royal Monceau. По данным источников издания, экс-тренер «Реала» встречался со спортивным директором «ПСЖ» Леонардо и генменеджером клуба Жан-Клодом Бланом в начале ноября. Собеседники газеты уверяли, что переговоры Зизу с «Сен-Жермен» продолжаются уже несколько недель.
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Зинедин Зидан сидит без работы с конца сезона-2020/21 после ухода из мадридского «Реала». Нынешнего коуча «ПСЖ» Маурисио Почеттино связывают с переходом в «Манчестер Юнайтед» после окончания текущего чемпионата. Почеттино никто не отпускает из «Парижа», но в британских медиа пишут об интересе к аргентинскому коучу из Манчестера.
Изменения, возможно, коснутся и раздевалки «Сен-Жермен» – вингеру «Реала» Винисиусу суют огромные деньги, чтобы он пришел на место Килиана Мбаппе.
Источники: L’Equipe, Le Parisien (цитата по Eurosport France)
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