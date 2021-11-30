Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер аль-Хелаифи прокомментировал слухи о возможном назначении главным тренером Зинедина Зидана.

«У нас не было абсолютно никаких контактов с Зиданом, хотя он и топ-тренер. Маурисио Почеттино с нами, мы очень довольны, он проделывает отличную работу. Нам тоже нужно время. Я не хочу сейчас говорить о слухах», – заявил Аль-Хелаифи в эфире телеканала L’Equipe.

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Пять дней назад газета Le Parisien писала о тайном визите Зидана в парижский отель Royal Monceau. По данным источников издания, экс-тренер «Реала» встречался со спортивным директором «ПСЖ» Леонардо и генменеджером клуба Жан-Клодом Бланом в начале ноября. Собеседники газеты уверяли, что переговоры Зизу с «Сен-Жермен» продолжаются уже несколько недель.

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