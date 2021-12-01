Сезон-2020/21 для «Барселоны» был одним из самых тяжелых в истории, ведь сошлись пандемия, угроза банкротства, тренерский и трансферный кризисы. Но Лионель Месси все равно тащил каталонцев, потому что видел в этом свою миссию. «Барселона» даже выиграла Кубок Испании и заняла третье место Примере, забив на десяток мячей больше, чем «Атлетико» и «Реал». 30 из 85 голов на счету Лионеля, которого окружал худший состав ассистентов за 15 лет. Но после громкого трансфера в «ПСЖ» гений скис.

«Хоть Месси и взял Кубок Америки с Аргентиной, но в «ПСЖ» он совсем блеклый», – выстрелил Лотар Маттеус после вручения аргентинцу очередного «Золотого мяча». Немец прав: после перехода в «Париж» Лионель – тень своей тени. Месси резко сдал относительно последнего сезона в «Барсе» не только по ощущениям от просмотра матчей – свисли все цифры.

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В 11 матчах за «Сен-Жермен» гений и семикратный обладатель «ЗМ» закатил всего четыре мяча. Снизилось количество ударов (4,2 за матч в «Барсе» – 3,4 в «ПСЖ»). Точность выстрелов тоже упала (64,5% – 47,3%). Месси сбавил в активности и реже встречается с мячом (95,5 касаний – 85,8), хотя Лига 1 слабее чемпионата Испании. Удачных обводок теперь на 2/3 меньше, чем раньше (4,8 – 1,8).

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Неймар, Килиан Мбаппе и Лео Месси Фото: Getty Images

Агрессия и напор аргентинца сдулись сильнее всего. Раньше Лео очень часто шел в дриблинг – 14,9 раз за матч в «Барсе». Но в «Париже» гений будто избегает местных дуболомов и столкновений с ними – аргентинец бросается в борьбу всего 9,1 раз за игру.

Плохую форму списывают на адаптацию. Но в «ПСЖ» Месси играет с одними корешами или хорошими знакомыми. Леандро Паредес и Анхель ди Мария выступают с ним за сборную Аргентины. Маурисио Почеттино – земляк. Неймар – сводный брат. Рафинья – приятель по «Барсе». Кейлор Навас, Серхио Рамос, Хуан Бернат, Серхио Рико – хорошие знакомые по чемпионату Испании. Килиан Мбаппе – хоть и не друг, но партнер не хуже Суареса. И даже в такой компании Месси не адаптируется и деградирует.

Проблему можно списать и на возраст – великому аргентинцу уже 34. Но есть примеры Криштиану и Златана, так что в старость Месси перестаешь верить. Его главная проблема в ностальгии.

Лео Месси плачет на прощальной пресс-конференции «Барселоны» Фото: Eurosport

За последний месяц Лео раздал несколько интервью с такими фразами:

«Меня не просили играть за «Барсу» бесплатно. Слова Лапорты причинили мне боль»

«Хотел бы стать спортивным директором «Барселоны». Люблю этот клуб»

«Скучаю ли я по матчам против Криштиану? Это был красивый сюжет для нас и болельщиков, которые были в восторге. Это прекрасное воспоминание останется в истории футбола»

«Я скучаю по «Барселоне». По тому распорядку, той раздевалке, тренировочному центру. Моему образу жизни в целом»

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Лео Месси страдает от травмы Фото: Getty Images

За прошлые три сезона у Месси было семь травм. А за первые три месяца в «ПСЖ» – уже три повреждения. Стресс от внезапного переезда в Париж сказывается на физическом состоянии ветерана – чистейшая психосоматика. Месси настолько тоскует по Каталонии, что не выдерживает его тело.

Кстати, о травмах. На заключительные матчи Аргентины в отборочном цикле к ЧМ-2022 против Уругвая и Бразилии Лео уезжал с повреждением, хотя Аргентина практически гарантировала выход в финальную часть чемпионата мира. «ПСЖ» уговаривал Месси не ехать, спокойно подлечиться и сосредоточиться на игре за клуб, но ветеран все равно умчал в другое полушарие.

Лео не заботится об амбициях «ПСЖ» – у аргентинца просто нет мотивации феерить, как в «Барсе»: он уже заработал под миллиард и выиграл все на клубном уровне с любимым клубом. Что ему может предложить «Париж»? Единственное, что заводит форварда и не дает закончить карьеру, – сборная Аргентины.

Лео Месси кайфует от победы на Кубке Америки Фото: Getty Images

«Золотой мяч» Лео выиграл не за Кубок Испании и статус лучшего бомбардира в Примере, и не за совокупность побед за год. Желтый пылесборник вручили Месси за одно главное достижение – трофей с Аргентиной, к которому Лионель шел всю жизнь. Это высшая точка его существования как игрока, на которую он не мог взобраться полтора десятка лет.

Но теперь и эта вершина позади, а рекордный седьмой «ЗМ» как бы подводит черту под всем: это пик, на котором нужно уходить. Для Месси остался всего один дополнительный уровень, суперигра – чемпионат мира-2022, который станет последним большим заездом Лионеля. Поэтому, когда Месси встанет на распутье – выкладываться на 100% за «ПСЖ» или приберечь себя для Аргентины в Катаре, выбор Лео будет очевиден.

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