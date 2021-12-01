Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе выпустил автобиографию в виде комикса. Внимательные читатели обнаружили, что форвард оставил подсказку о скором переходе в мадридский «Реал».

Килиан рассказал о случае под Рождество. Когда ему было пять, мальчик попросил 10 футболок европейских топ-клубов. Мбаппе открыл подарочную коробку с форой «Пари Сен-Жермен» и последним была майка «Реала». Но парень обнаружил на логотипе несоответствие.

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«Мама, эту футболку нужно вернуть Санта Клаусу. Смотри, она не оригинальная, на верхушке короны нет креста. Она не оригинальная, я такую не надену. Когда вырасту, надену оригинальную футболку и сыграю за мадридский «Реал», – говорится в мемуарах Мбаппе.

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У Килиана в этом сезоне заканчивается контракт с «Пари Сен-Жермен». Француз неоднократно говорил о желании сыграть за «Реал». Ожидается, что он подпишет соглашение с «Мадридом» на правах свободного агента и присоединится к «бланкос» летом 2022 года.

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