Статистика Лео в матче против «Ниццы» ужасает: шесть ударов по воротам, из них только один в створ. Еще однажды Месси пробил мимо, а четыре его выстрела были заблокированы. Не только Месси, но и весь «ПСЖ» не смог забить.

Как итог – худшая по статистике первая игра Месси после получения «Золотого мяча». Голкипер «Ниццы» Вальтер Даниэль Бенитес провел один из лучших матчей в карьере и стал его самым ценным игроком. Но цифры говорят сами за себя: у Лео 0+0 за целый матч, и такого после вручения «ЗМ» еще не случалось. Освежим в памяти все первые игры Лео как лучшего футболиста мира по итогам календарного года.

Ad

2009 год

Золотой мяч FF может отдать «ЗМ»-2020 Левандовскому после речи Месси ВЧЕРА В 10:23

Лионель Месси и «Золотой Мяч»-2009 Фото: Getty Images

По итогам 2009 года Лионель Месси впервые стал лучшим футболистом мира, опередив Криштиану аж на 240 очков. Третьим оказался партнер Лео по «Барсе» Хави. Месси был травмирован, когда получал свой первый «Золотой мяч». Он восстановился к полуфиналу клубного ЧМ против мексиканского «Атланте» более чем через две недели после церемонии. Месси вышел на 53-й минуте, а уже на 55-й после ассиста Златана Ибрагимовича вонзил второй мяч «Барселоны» в ворота команды из Канкуна. Каталонцы выиграли 3:1, вышли в финал клубного ЧМ, в котором, разумеется, победили.

2010 год

Андрес Иньест, Лионель Месси и Хави, «Золотой мяч»-2010 Фото: Getty Images

В 2010 году Месси во второй раз взял «Золотой мяч», набрав 853 балла и опередив своих одноклубников Андреса Иньесту (674) и Хави (634). Уэсли Снейдер оказался лишь на четвертой строчке, хотя его «Интер» в сезоне-2009/2010 выиграл требл под руководством Жозе Моуриньо. В матче с «Бетисом» 12 января 2011 года Лео филигранно доказал статус лучшего футболиста мира. Месси положил хет-трик, еще по одному забили Педро и Сейду Кейта, а каталонцы разбили «Бетис» со счетом 5:0. «Барсу» и Лео тогда было не остановить.

2011 год

Месси и Роналдо, «Золотой мяч»-2011 Фото: Getty Images

В 2011 году Лео опять выиграл «ЗМ» с большим отрывом. Вторым с двукратным отставанием снова стал Роналду, третьим – все тот же Хави Эрнандес. Матч «Осасуна» – «Барселона» 12 января 2012 года стал единственным сухим для Лео до игры с «Ниццей». Гвардиола дал отдохнуть обладателю «Золотого мяча» и выпустил его только на 58-й минуте. За «Барсу» забили Алексис Санчес и Серхи Роберто, «сине-гранатовые» выиграли 2:1.

2012 год

Лионель Месси, «Золотой мяч»-2012 Фото: Getty Images

В следующем году Месси тоже пропустил первый матч после церемонии. «Барса» отвозила «Кордобу» в Кубке Испании и без Лео, которому предоставили непродолжительный отдых. По итогам года за Месси отдали 41,6% голосов. Позади вновь остался Роналду, а бронзовый призер поменялся – им стал Андрес Иньеста, ставший чемпионом Европы с Испанией. Уже в матче с «Малагой» 13 января 2013 года Месси взялся за дело – оформил 1+2, поучаствовав во всех голах команды. Каталонцы обыграли «Малагу» со счетом 3:1.

2015 год

Лионель Месси, «Золотой мяч»-2015 Фото: Getty Images

До появления связки Месси-Суарес-Неймар Лео три года не мог взять «ЗМ», но получил его по итогам 2015-го, в котором «Барса» сделала требл. Триумф Лео снова был неоспорим и очевиден: за спиной остались Роналду и Неймар. В ответном матче Кубка Испании против «Эспаньола» 13 января 2016 года Месси на 32-й минуте отдал ассист на Мунира. Молодой футболист сделал дубль, а «Барса» развалила соседей со счетом 6:1.

2019 год

Лионель Месси, «Золотой мяч»-2019 Фото: Getty Images

В 2019-м «Золотой мяч» заслуживал Вирджил ван Дейк: тогда голландца не могли обвести в АПЛ 50 игр подряд. Отрыв Месси составил лишь семь пунктов. 7 декабря 2019 года каталонцы дома одолели «Мальорку» (5:2), а Месси пополнил статистику тремя голами. Помимо аргентинца, отличились Антуан Гризманн и Луис Суарес. Уругваец положил тот самый гол пяткой – один из самых красивых в карьере.

Кстати, слабой игре против «Ниццы» можно найти оправдание. У Лео железная отмазка

Возможно, это последний «ЗМ» Месси. Появилось ощущение , что Лео потерял мотивацию.

Многие утверждали, что Лео не заслужил «Золотой мяч» в 2021 году. Но вот доказательство обратного

Чемпионат Франции «ЗМ» – конец Месси. Он скучает по «Барсе» и не хочет играть за «ПСЖ» ВЧЕРА В 08:04