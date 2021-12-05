Российский полузащитник «Монако» Александр Головин отметился голевым пасом в матче 17-го тура Лиги 1 против «Метца».

Александр вышел на замену на 59-й минуте при счете 3:0 в пользу своей команды, заменив Софьяна Диопа. Головин ничем особым не выделялся, если не брать во внимание две потери мяча. Но на 87-й минуте россиянин исправился: Саша ворвался справа в штрафную «драконов» и покатил мяч пяткой на капитана команды Виссама Бен Йеддера. Тот убрал на замахе защитника и отправил мяч точно в угол ворот.

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В целом, дела в этом сезоне у Головна не очень – он потерял место в основе команды и довольствуется выходами на замену.

Ассист пяткой – первое результативное действие россиянина в «Монако» за 2 месяца.

Всего в нынешнем сезоне Александр провел 12 матчей в Лиге 1, на его счету два гола и два ассиста.

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