Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе дал интервью Amazon Prime. 22-летний француз рассказал Тьерри Анри о несостоявшемся трансфере в «Реал», мыслях о будущем и игре вместе с Неймаром и Лионелем Месси.

О срыве перехода в «Реал»

Ad

«Во время Евро-2020 я задавал себе много вопросов, много разговаривал с родителями и понял, что хочу уйти из ПСЖ». Мои родители посоветовали мне просто сосредоточиться на футболе. Возможно, я вкладывал слишком много энергии в другие дела.

Ballon d'Or Месси – о конкуренции с Кришем: «Я всегда хотел превзойти себя» ВЧЕРА В 13:00

Сначала я был разочарован тем, что не удалось уйти. Но что же, я остался не в третьем дивизионе, а в клубе, который хочет выиграть Лигу чемпионов. Я остаюсь парижанином, рядом со мной есть семья, я чувствую себя хорошо и всегда говорил это. Я просто хотел узнать что-нибудь еще, получить новый вызов».

О будущем

«Я не знаю. Мне предстоит принять непростое решение. На это потребуется время. В любом случае, я буду играть за большой клуб».

Об игре с Неймаром и Лионелем Месси

Неймар, Килиан Мбаппе и Лео Месси Фото: Getty Images

«Мы понимаем, что должны делать больше. Когда в команде есть трое игроков такого уровня, от этого не спрятаться. Нам нужно делать то, что объединит нас как коллектив. Каждый из нас должен внести свой вклад».

О статусе «босса «ПСЖ»

«Сложно сказать. Когда играешь вместе с Неймаром и Месси, называть себя боссом слишком дерзко. Сейчас я нахожусь в хорошей форме, у команды все хорошо. Нам действительно все равно, кто босс. Цель состоит в том, чтобы поставить всю нашу тройку в нужные условия, потому что мы способны решать исход матчей».

Источники: Goal, Marca

Ballon d'Or Кто лишил Левандовского «ЗМ»? Опубликован список голосовавших ВЧЕРА В 10:15