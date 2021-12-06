Окружение нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси высказывает недовольство работой главного тренера французского клуба Маурисио Почеттино.

Парижане лидируют в Лиге 1 и обеспечили себе участие в плей-офф Лиги чемпионов. Несмотря на это, клуб часто критикуют за регулярные потери очков в чемпионате Франции. А 34-летнему аргентинцу от болельщиков и медиа достается за низкую результативность.

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Как стало известно L'Equipe, приближенные 34-летнего аргентинца уверены, что проблемы Месси связаны именно с Почеттино. По их мнению, коуч до сих пор окончательно не определился с функциями Лео на поле и использует его на разных позициях. Именно поэтому форвард не может полностью раскрыться в «ПСЖ» и сталкивается с критикой.

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Также окружение Месси недовольно тактической подготовкой Почеттино: они считают, что тренер выбирает слишком сложный план на матчи.

Мы уже писали о том, что в «ПСЖ» – настоящий бардак . Почеттино не справляется с Лионелем Месси, Неймаром и Килианом Мбаппе.

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