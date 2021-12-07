Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино практически полностью утратил доверие руководства клуба и вскоре рискует оказаться на рынке труда.

По информации L'Équipe, владельцев не устраивает манера управления командой Маурисио, в частности, тот факт, что он позволил футболистам устроить вечеринку в честь седьмого «Золотого мяча» Месси. По их мнению, излишняя дипломатичность и корректность аргентинца контрпродуктивно влияет на команду, которой требуется крепкая рука.

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Журналист Франсиск Агилар также пишет, что эмир Катара и его окружение недовольны низкой результативности Лионеля Месси (1 мяч и 3 ассиста в 9 играх Лиги 1), которого, по их мнению, Почеттино неверно использует.

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Работой Почеттино недовольно и окружение Лионеля Месси , перешедшего в «ПСЖ» из «Барселоны» в августе 2021 года, несмотря на то, что клуб уверенно лидирует в Лиге 1, набрав 42 очка после 17 встреч.

Источник – L'Équipe

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