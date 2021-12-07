Зинедин Зидан может сменить Маурисио Почеттино на посту главного тренера «Пари Сен-Жермен» уже зимой.
Руководство «ПСЖ» и бывший тренер «Реала» уже ведут переговоры – в данный момент Зизу находится в Париже и обсуждает рекламные контракты. L'Equipe сообщает, что в окружении Лео Месси уже просочилась информация о том, что у футболиста есть проблемы с Маурисио Почеттино. Аргентинец считает, что нынешний тренер не способен выжать максимум из звездного состава. По информации Deportes Cuatro, переговоры между Зиданом и катарскими шейхами идут «неплохо для зимнего окна».
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Источник: L'Equipe, Deportes Cuatro.
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