Зинедин Зидан может сменить Маурисио Почеттино на посту главного тренера «Пари Сен-Жермен» уже зимой.

Руководство «ПСЖ» и бывший тренер «Реала» уже ведут переговоры – в данный момент Зизу находится в Париже и обсуждает рекламные контракты. L'Equipe сообщает, что в окружении Лео Месси уже просочилась информация о том, что у футболиста есть проблемы с Маурисио Почеттино. Аргентинец считает, что нынешний тренер не способен выжать максимум из звездного состава. По информации Deportes Cuatro, переговоры между Зиданом и катарскими шейхами идут «неплохо для зимнего окна».

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Чемпионат Франции Почеттино хотят уволить из-за низкой результативности Месси 10 ЧАСОВ НАЗАД

Источник: L'Equipe, Deportes Cuatro.

Чемпионат Франции Окружение Месси недовольно Почеттино. Есть 2 причины ВЧЕРА В 11:35