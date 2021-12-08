В «ПСЖ» не исключают, что Зинедин Зидан сменит Маурисио Почеттино на посту главного тренера. Француз является одним из возможных кандидатов. Переговоры парижского клуба и трехкратного победителя Лиги чемпионов во главе «Реала» идут позитивно, но это не означает, что он точно возглавит «ПСЖ», договоренности пока не достигнуты.

Не исключено, что возможное назначение француза – часть стратегии по удержанию нападающего Килиана Мбаппе, стремящегося уйти в «Реал». Зидан оставил пост главного тренера мадридцев в мае.

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В свою очередь, Почеттино опровергает слухи о скорой отставке. «Я чувствую себя хорошо и спокойно. Чувствую поддержку своих игроков. Мы знаем процесс, которому посвятили себя. У нас есть взлеты и падения, я понимаю, что мы находимся в «ПСЖ». Это свет, который светит очень сильно. Нужно хорошо говорить о команде. Есть вещи, которые нужно улучшать, мы должны играть лучше», – заключил аргентинец.

Чемпионат Франции Зидан может возглавить «ПСЖ» уже зимой (Deportes Cuatro) 20 ЧАСОВ НАЗАД

Источник – Cadena Ser.

ЧМ. Квалификация. Европа Сборная Франции интересуется Зиданом 01/12/2021 В 05:12