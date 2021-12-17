«Золотой мяч» не только футбольная награда, поэтому одного перфоманса на поле зачастую бывает недостаточно. Крутая статистика и большие победы – лишь фундамент. Чтобы гарантированно стать лучшим в мире нужно обладать высокой медийностью. И Килиан Мбаппе как раз такой.

По статистике француз нисколько не уступает лучшим игрокам мира последних лет. Если провести сравнение Лионеля Месси, Криштиану Роналду, Роберта Левандовского, Неймара, Мохамеда Салаха и Мбаппе по основным метрикам за всю карьеру, то результаты Килиана будут такими (вся статистика в пересчете на 90 минут):

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Голы – 0,79 (4-е место, лидер – Месси с 0,91);

Ассисты – 0,39 (1-е место);

Голы без учета пенальти – 0,73 (2-е место, лидер – Месси с 0,79);

Ожидаемые голы – 0,8 (2-е место, лидер – Левандовский с 0,99);

Ожидаемые голы без учета пенальти – 0,74 (2-е место, лидер Левандовский с 0,83);

Ожидаемые голы и ассисты без учета пенальти – 1,05 (1-е место);

Действия, приведшие к голам – 0,83 (3-е место, лидер – Неймар с 1,13);

Действия, приведшие к ударам – 4,28 (3-е место, лидер – Месси с 6,93).

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Звезда сборной Франции по всем метрикам входит в топ-4, в большинстве – в топ-2. Именно поэтому он один из явных претендентов на награду со спортивной точки зрения. Помимо этого, Килиан выступает за сборную, которая будет одним из главных фаворитов на ЧМ-2022, а «ПСЖ» до сих пор остается четвертым претендентом на ЛЧ по коэффициентам букмекеров. Так что и с этой точки зрения у Килиана могут появиться джокеры.

Килиан Мбаппе и Лионель Месси («ПСЖ») Фото: Getty Images

Наконец, главный аргумент Килиана – медийность. Он уже четвертый среди действующих футболистов по подписчикам в инстаграме (62,8 млн подписчиков), причем фан-база активно пухла именно в последний год – +20 млн. Выше француза только Месси, Роналду и Неймар, которые вряд ли будут претендовать на «ЗМ»-2022 даже при всей любви организаторов к необъяснимым решениям.

Еще один плюс Килиана – мультинациональность. Француз по паспорту вырос в семье камерунца и алжирки, что в теории может притянуть дополнительные голоса африканского континента. Смешно, но в голосовании-2021 журналисты только из двух стран поставили Мбаппе на первое место – из Камеруна и Узбекистана.

Килиан Мбаппе (Сборная Франции) Фото: Getty Images

Килиан – машина на поле и за ее пределами. У него куча рекламных контрактов (сделки с Nike и Hublot дают около 16 млн долларов в год), но он подходит к ним избирательно (говорит, что не хочет быть «рекламным щитом, чтобы сохранить авторитет»). Он рвет не только Лигу 1, но и мощных оппонентов в ЛЧ, а еще играет за одну из сильнейших сборных мира в год ЧМ. Единственный вопрос: когда France Football решит вручать «ЗМ»-2022, учитывая зимний ЧМ (пройдет с 21 ноября по 18 декабря). Награждать лучшего игрока мира без учета главного турнира на планете было бы неправильно, но Килиан может наиграть на «ЗМ»-2022 и без мундиаля.

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