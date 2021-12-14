Английский актер Том Холланд рассказал, как попросил нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе присоединиться к «Тоттенхэму».

«Я сказал Мбаппе: «Привет, рад с тобой встретиться». Он был очень дружелюбным. Я заявил: «Дружище, ты должен перейти в «Тоттенхэм», и он просто расхохотался», – вспомнил Холланд.

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Встреча актера и футболиста произошла на церемонии вручения «Золотого мяча». После вопроса Холланда Мбаппе ответил сквозь смех: «Нет, это невозможно!»

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