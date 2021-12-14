Трансфер нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в «Реал» перенесется из-за встречи команд в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч пройдет 15 февраля в Париже, ответная встреча состоится 9 марта в Мадриде.

«Мадрид» отложит до марта подписание предварительного соглашения с французом. Руководство «Реала» планирует подписать контракт с Мбаппе после 9 марта, но из уважения к «Парижу» не станет объявлять о трансфере до конца сезона. В испанском клубе полагают, что с подписанным контрактом Мбаппе столкнется с сильным давлением со стороны фанатов «ПСЖ», когда будет играть против «Реала». Флорентино Перес и совет директоров клуба заинтересованы в том, чтобы уход Мбаппе из «ПСЖ» прошел максимально гладко.

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Источник: Marca.

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