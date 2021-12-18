Нападающий «Аякса» Душан Тадич побил рекорд форварда «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси по результативным передачам за один календарный год.
В матче 16-го тура чемпионата Нидерландов Тадич сделал 37-й ассист за 2021 год – на один больше, чем у Лео в 2011-м.
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Вряд ли аргентинец сильно расстраивается: он сам регулярно бьет чужие рекорды. Недавно Месси побил достижение Пеле по голам за карьеру.
А еще Лионель повторил рекорд Роналду по количеству команд, которым игроки забивали в Лиге чемпионов.
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