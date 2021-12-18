Нападающий «Аякса» Душан Тадич побил рекорд форварда «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси по результативным передачам за один календарный год.

В матче 16-го тура чемпионата Нидерландов Тадич сделал 37-й ассист за 2021 год – на один больше, чем у Лео в 2011-м.

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