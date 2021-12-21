Переход форварда Лионеля Месси в «ПСЖ» в конце лета существенно повлиял на обстановку в команде.

Это в первую очередь коснулось нападающего Килиана Мбаппе. Француз в 2017 году подружился с бразильцем Неймаром после его трансфера, но теперь общается с ним намного меньше из-за того, что тот предпочитает проводить время с Месси. В то же время, у Мбаппе сложились неплохие дружеские отношения с защитником Ашрафом Хакими.

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Стоит отметить, что состав «ПСЖ» в целом делится на две группы: франкоговорящих игроков во главе с Преснелем Кимпембе и Идриссой Гуйе и испаноговорящих, к которым также примкнули некоторые другие футболисты, такие как Марко Верратти и Юлиан Дракслер. Мбаппе до появления Месси был частью второй группы, поскольку по-дружески общался с Неймаром, теперь же перешел в первую категорию.

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Тем временем, Мбаппе подтвердил, что назвал Неймара бродягой или клошаром в октябре, когда его заменили в одной из игр. Так он выразил свое разочарование, сидя на скамейке запасных после того, как бразилец не отдал ему пас на поле.

Мбаппе, между тем, ставит новые рекорды : он стал самым молодым футболистом, который забил 30 мячей в Лиге чемпионов

Источник – L’Equipe.

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