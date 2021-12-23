Прошло всего 3 минуты 54 секунды после начала матча «Лион» – «Марсель», но болельщики уже разогрелись. Полузащитник провансальцев Димитри Пайет отправился подавать угловой, попал под дождь из посторонних предметов и получил бутылкой по голове. Судья отправил футболистов в подтрибунное помещение и позже принял решение не возобновлять игру из-за отсутствия необходимых условий безопасности. «Я не могу объяснить, что на меня нашло. Накрыла какая-то эйфория, я увидел, как люди бросают бутылки на поле, не удержался и тоже бросил», – признался на суде 32-летний доставщик еды Уилфрид Серрье, от которого пострадал Пайет.

Подобный эпизод с участием лидера «Марселя» не первый в этом сезоне. В августе Пайету досталось от фанатов «Ниццы» – тогда Димитри швырнул на трибуну прилетевшую оттуда бутылку с водой. Толпа обезумела, восприняла этот жест как вызов сразиться и рванула на поле. Полицейские попытались защитить футболиста, но ему все же крепко прилетело незажженным файером по спине. Снесло крышу и представителям «Марселя»: главный тренер Хорхе Сампаоли чуть не подрался с фанатом, а его ассистент Хорхе Десио все же врезал одному из болельщиков. Игру перенесли.

Ad

Димитри Пайет Фото: Imago

Чемпионат Франции У Неймара и Мбаппе произошел разлад после прихода Месси в «ПСЖ» ВЧЕРА В 19:39

Сезон Лиги 1-2021/22 должен был стать праздником для болельщиков после годичного перерыва из-за пандемии, но пока что чемпионат напоминает ад. Всего в первом круге девять матчей превращались в бал Сатаны, и чаще всего буйства происходили в поединках с участием «Марселя». В сентябре фанаты провансальцев прорвались на поле в игре с «Анже», а всего неделю спустя забросали файерами ультрас «Галатасарая» в матче Лиги Европы. В игре против «ПСЖ» на «Велодроме» болельщики «Олимпика» так разошлись, что полицейским пришлось прикрывать Неймара щитами при подаче угловых.

Волна насилия на стадионах накрыла всю страну: перед игрой с «Анже» в Сент-Этьене ультрас местного клуба потребовали уволить тренера Клода Пюэля, забросали поле файерами и прожгли сетку ворот. В Лансе фанаты хозяев бросили вызов болельщикам «Лилля» и рванули на их сектор – бойню удалось предотвратить, и матч доиграли. Самый свежий рецидив случился в матче 1/32 финала Кубка Франции «Париж» – «Лион». Во втором тайме ультрас гостей забросали парижских болельщиков пиротехникой, и футбол закончился.

Полиция разгоняет фанатов на матча «Париж» – «Лион» Фото: Getty Images

Ситуация настолько накалилась, что под жесткий контроль ее взяло правительство. 20 декабря прошла встреча представителей Министерства спорта и внутренних дел Франции, на которой клубы, футбольная Лига, полиция и политики обменялись взаимными обвинениями в препятствии поиска решений и перекладывании проблемы на чужие плечи. Чиновники даже в продвинутой Европе не хотят быть крайними, но остаться в стороне в столь критичной ситуации точно не получится. «Все должны понимать, что на карту поставлено выживание французского футбола», – резюмировала министр спорта Роксана Марасиняню.

Проблема обозначена, принят ряд мер по ее решению – клубы обязали поставить заградительные сетки между потенциально взрывоопасными секторами, также будет увеличено количество полицейских на играх. Осталось выяснить, почему именно во Франции произошел такой выплеск агрессии у фанатов. Президент футбольной лиги Венсан Лабрюн считает, что проблема заключается в самом французском обществе: «Из-за пандемии оно стало тревожным, взволнованным, раздробленным и немного сумасшедшим».

Слова Лабрюна вызывают удивление, ведь коронавирус потрепал не только Францию, а беспорядки на стадионах происходят преимущественно в этой стране. И все же основная причина заключается именно в последствиях пандемии и существенном ударе по финансовому благополучию клубов. Во Франции, в отличие от других топовых европейских лиг, было принято решение не доигрывать сезон-2020/21, в результате чего живущие в основном за счет телевизионных контрактов команды оказались на грани банкротства. Это прямым образом отразилось на уровне безопасности – во время годичного простоя опытные стюарды ушли со стадионов в поисках другой работы, а замену им не стали искать.

Служба безопасности охраняет Лионеля Месси на «Велодроме» Фото: Getty Images

Еще одно объяснение творящимся на французских аренах безумствам дал социолог Николя Уркад: «Во Франции и до пандемии был один из самых высоких уровней безработицы в Европе, а сейчас он составляет беспрецедентные для страны 9,5%. Это около семи миллионов людей. Большинство этого населения относится к малообеспеченным слоям общества – они ходят на стадион не для наслаждения игрой, а чтобы выплеснуть негатив».

Изначально считалось, что проблема заключается в ультрас – Марасиняню даже обратилась к лидерам группировок с просьбой повлиять на радикалов. Но теперь очевидно, что переклинить может любого посетителя стадиона, и пример обидчика Пайета здесь самый показательный. Серрье болеет за «Лион» уже 15 лет, он обычный болельщик, а накатило на него только сейчас.

Еще один немаловажный фактор роста уровня преступности на стадионах – лояльность к провинившимся со стороны самих клубов. Спортивные директора и другие представители клубов неохотно критиковали злоумышленников, а то и вовсе отмалчивались или перекладывали вину на недобросовестных полицейских. Логика обусловлена борьбой за каждого посетителя в посткарантинный период.

Буйство фанатов на матче «Марсель» – «Галатасарай» Фото: Getty Images

«Мне непонятны отговорки, особенно в ситуациях, когда вина в слабой организации очевидна. На матче между «Лансом» и «Лиллем» отсутствовала буферная зона между болельщиками и вообще любые заграждения. За последние 20 лет не могу припомнить подобного отношения к безопасности людей, – недоумевает исполнительный директор Football Supporters Europe Ронан Эвайн. – Вспомнился финал Евро-2020 и штурм «Уэмбли» безбилетниками. Тогда толпу не смогли остановить профессионалы, а во Франции тем более никто не хочет рисковать здоровьем в критичной ситуации. Особенно если работаешь на общественных началах».

Надежд на улучшение ситуации не так много – это подтверждает увеличение количества случаев фанатских дебошей в последние месяцы. Французские клубы не хотят терять болельщиков и проводить матчи за закрытыми дверями, но в то же время отказываются вкладывать средства в обеспечение безопасности.

Жандармы следят за порядком в матче «Марсель» – «Бордо» Фото: Getty Images

Неправильно расставляет акценты и правительство – когда министр спорта Марасиняню говорит о выживании французского футбола, она делает многозначительную ремарку о том, что «на кону стоят миллионы евро». Именно в этом и заключается корень проблем французского футбола – зацикленность на деньгах мешает осознать истинный уровень угрозы и избрать правильные методы борьбы.

Чемпионат Франции «ПСЖ» – лучшая PR-акция в истории. Осталось взять Роналду 10/12/2021 В 08:31