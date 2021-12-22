Переход Лионеля Месси в конце августа в «ПСЖ» самым благотворным образом сказался на продажах футболок парижан. На данный момент продано около миллиона предметов одежды с фамилией аргентинца. Цифра была бы еще выше, если бы не задержки в производстве, вызванные пандемией коронавируса.

«Месси – прекрасный актив. С коммерческой точки зрения его влияние сложно переоценить. Мне кажется, что в прошлом году мы продали больше футболок, чем какой-либо клуб. А в этом году показатели стали еще лучше. Спрос вырос как минимум на 30-40%. Да, спрос огромен. Если бы мы могли выпустить еще больше футболок, то продали бы еще больше», – рассказал директор «ПСЖ» по спонсорским сделкам Марк Армстронг.

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Источник – Goal.com.

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