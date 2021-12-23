Певец Юрий Лоза назвал ярчайшие события года в футболе. При этом он раскритиковал решение France Football вручить «Золотой мяч» Лионелю Месси.

«Главное событие года в футболе – награждение Месси лучшим игроком. Это же чепуха редчайшая. Он ничего не показал в этом году, и награждение показало, что и там все куплено. И там правды нет. Как можно сравнивать достижения Левандовского, который наколотил столько мячей и решил все проблемы за поляков, с Месси, который не показал ничего, перешел в другой клуб и там еле-еле прижился? Это событие показало, что футбол прогнил насквозь», – заявил Лоза.

Ad

Также автор-исполнитель выразил мнение по поводу футбола без болельщиков. Матчи проходили при пустых трибунах в разгар пандемии коронавируса.

Чемпионат Франции «ПСЖ» продал миллион футболок Месси 14 ЧАСОВ НАЗАД

«Еще яркое событие – игра при пустых трибунах. Это вообще бред. Рассадите вы зрителей через одного, через двух. Пусть будет хотя бы 5 тысяч, и уже будет ощущение, что на тебя смотрят. Без зрителей футболист играет плохо – он как на тренировке. Отдача должна быть. Кто выходил на зрителей, тот знает. Я как-то играл на стадионе в присутствии 75 тысяч зрителей. Это непередаваемые ощущения. Ноги становятся другими. Ты летишь и рвешься в бой. Это не создать на тренировке. Какой-то процент заполнения обязательно должен быть», – заметил Лоза.

Кто-то радуется переходу Месси, а кто-то не очень. У Неймара и Мбаппе произошел разлад после прихода аргентинца в «ПСЖ»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовский рассказал о разнице между Лионелем Месси и Криштиану Роналду

Чемпионат Франции У Неймара и Мбаппе произошел разлад после прихода Месси в «ПСЖ» ВЧЕРА В 19:39