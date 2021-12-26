«ПСЖ» за зимнее и летнее трансферные окна должен продать ряд футболистов и выручить от сделок не менее 100 миллионов евро.
Если этого не случится, то парижане не впишутся в нормы финансового фэйр-плей, а дефицит придется покрывать за счет владельца «ПСЖ» Qatar Sports Investments. Вот список возможных кандидатов на продажу: голкипер Серхио Рико, защитники Лэйвен Курзава, Тило Керер, Абду Диалло, хавбеки Рафинья, Юлиан Дракслер и нападающий Мауро Икарди.
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Источник – L’Équipe.
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