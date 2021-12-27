Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе на церемонии Globe Soccer Awards рассказал об ожиданиях от матча против «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Единственное, что я могу предсказать перед предстоящим матчем «Реала» с «ПСЖ», – это победа «Пари Сен-Жермен». Это будет тяжелая и сложная игра, но в 2022 году я хочу выиграть и Лигу чемпионов, и чемпионат мира», – приводит слова Мбаппе Фабрицио Романо.

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