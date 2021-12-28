Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился впечатлениями о первом полугодии в одной команде с Лионелем Месси.

«Было трудно представить, что я когда-нибудь сыграю с ним в одной команде. Это большая честь для меня. Мы все счастливы, что видим его в Париже. Играя рядом с таким нападающим, мы все должны идти на уступки. Но с Месси все становится легче, ведь играть рядом с ним – это в первую очередь удовольствие.

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Я хочу побеждать. Если ради побед мне придется делать какие-то уступки, то я готов», – заявил Килиан.

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Источник – CNN.

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