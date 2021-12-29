Летом 2011-го президент «Монпелье» Луи Николлен пообещал покрасить волосы в клубные цвета, если «сине-оранжевые» станут чемпионами. На тот момент 69-летний бизнесмен, сколотивший состояние на сборе мусора, рулил командой с маленького городка на юге Франции почти 40 лет. Он купил клуб в 1974 году и за восемь сезонов довел до элиты из третьего дивизиона.

Первый заход в Лигу 1 у «Монпелье» провалился. «Паладины» заняли последнее место в сезоне-1981/82 и на пять лет забыли о битвах с грандами французского футбола. В те годы ростер состоял из молодняка: самым перспективным оказался Лоран Блан, который и вернул команду в высшую лигу. Будущий чемпион мира играл на позиции полузащитника и был главным бомбардиром.

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Николлен мечтал, чтобы его клуб надолго задержался в первой лиге. Для этого пришлось ввалить деньги. За пару лет состав пополнили звездные Роже Милла, Карлос Вальдеррама и Эрик Кантона. «Монпелье» закрепился в чемпионате, даже взял Кубок Франции в 1990 году, но успех продлился недолго. Лидеров распродали, новый век команда начала во второй лиге, Луи заглянул в пустой кошелек и стал прокачивать молодежь.

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Луи Николлен на финале Кубка Франции в 1990 году Фото: Getty Images

До 2009 года «Монпелье» скитался между Лигой 1 и Лигой 2. Камбэк в высший дивизион не заставил Николлена разбить копилку. «Пока я президент, вы никогда не увидите игрока «Монпелье», зарабатывающего 40 тысяч фунтов стерлингов в неделю», – отвечал журналистам скупой босс на вопрос об усилении. Вернувшихся в элиту южан принял новый коуч. Рене Жирар большую часть карьеры работал с молодежными сборными Франции, поэтому вектор развития клуба стал очевиден – «Монпелье» будут тащить воспитанники.

С приходом Жирара состав сразу пополнило перспективное трио полузащитников: Юнес Бельханда, Реми Кабелла и Бенжамен Стамбули приехали в «Монпелье» после победы в Кубке Гамбарделлы, молодежном кубке Франции. На тот момент в основе уже рубились выпускники академии: голкипер Жоффре Журдрен, центральный защитник Мапу Янга-Мбива и опорник Джамель Саихи. Экономный Николлен наблюдал за рождением новой команды.

За два года до сенсационного чемпионства «Монпелье» побил свой трансферный рекорд – за 2 млн евро из «Тура» приехал главный снайпер второй лиги 22-летний Оливье Жиру. Жирар собрал команду из молодых и наглых футболистов, которая в первый год после возвращения в Лигу 1 запрыгнула на пятую строчку и попала в еврокубки. Квалификацию Лиги Европы «сине-оранжевые» не потянули и вылетели по пенальти от венгерского «Дьёра».

Оливье Жиру в финале Кубка Лиги-2010/11 Фото: Getty Images

В сезоне-2010/11 «Монпелье» провалился на 15-е место. От зоны вылета спасли три очка. В Кубке Лиги «паладины» залетели в финал, но выстрел Тайе Тайво из «Марселя» оставил их без трофея. Потянуть игру на нескольких фронтах «сине-оранжевым» не удалось: команда оказалась нестабильной и часто проигрывала. Престарелый президент критиковал тренера и подыскивал ему замену. Следующий сезон стал определяющим для Жирара.

До прибытия катарских денег в Париж Лига 1 пережила фантастический по конкурентоспособности отрезок: после славной семилетки «Лиона» (2001-2007) следующие три сезона чемпионами становились «Бордо», «Марсель» и «Лилль». Приход новых владельцев в «ПСЖ» изменил французский футбол навсегда – катарские боссы сыпали деньгами на новых игроков ради первого титула за 18 лет.

Рынок взорвался от трансфера Хавьера Пасторе из «Палермо» за 42 млн евро. С учетом зимних переходов шейхи слили в первый год 107 млн евро. «Монпелье» закупился на скромные 2 млн евро. В перспективных атакующих игроков продолжали верить, поэтому прокачали только защиту: в центр бесплатно взяли бразильца Хилтона, а на левый фланг разорились на молодого камерунца Анри Бедимо – обошелся по прайсу Жиру.

Хавьер Пасторе Фото: Getty Images

Появление звезд в столице дало профит не сразу. «ПСЖ» проиграл на старте «Лорьяну», потом скатал ничью с «Ренном» и до седьмого тура держался на пятом месте. Пока эксперты делали ставки, когда уволят тренера парижан Антауна Комбуаре, команда выдала стрик из 11 матчей без поражений. К декабрю «ПСЖ» закрепился на вершине. «Монпелье» все время шел по пятам, но даже самый трушный фанат не мечтал о титуле чемпиона Франции, особенно после того, как «ПСЖ» в первом круге раскрошил их в гостях – 3:0.

«Монпелье» влюбил в себя всех нестоличных болельщиков Франции. Четверка защитников Бокали, Хилтон, Янга-Мбива и Бедимо вместе с кипером Журдреном выдали выдающий перфоманс в обороне (сине-оранжевые пропустили 34 гола – меньше всех в том сезоне), Стамбули и Саихи контролировали центр поля, Утака и Кабелла носились по флангам, Бельханда разгонял атаку, а Жиру вколачивал банки с разных позиций и дистанций. Молодая и дерзкая команда гасила всех подряд и пришла к середине сезона второй. Николлену напомнили об обещании покраситься – суеверный президент просил не торопиться.

Во время зимней паузы у «ПСЖ» сменился тренер. Боссы клуба не воспринимали всерьез Антуана Комбуаре, нужен был именитый тренер. На его место пришел Карло Анчелотти и потребовал опытных игроков. В январе в Париже высадились Алекс из «Челси», Максвелл из «Барселоны» и Тиаго Мотта из «Интера».

Алекс и Оливье Жиру Фото: Getty Images

Смена тренера не гарантировала успех. «ПСЖ» начал терять очки, а «Монпелье» гнался за лидером: после четырех сухих побед подряд «сине-оранжевые» приехали на «Стад де Франс». Уже в феврале этот матч выглядел как решающая игра сезона. Алекс вывел парижан вперед в конце первого тайма классической пушкой, но Бельханда сразу сравнял. За восемь минут до конца матча нигириец Утака удвоил преимущество гостей, но Оаро сравнял счет в компенсированное время и спас «ПСЖ» от поражения . «Паладины» не выиграли, но одержали моральную победу. Команды в таблице разделяло одно очко.

В следующем туре осечка «ПСЖ» с «Лионом» (4:4) закинула «Монпелье» на первую строчку, но через неделю лидер снова сменился – команду Жирара подвела ничья с «Дижоном». Конец сезона приближался, «красно-синие» потеряли очки с «Бордо», и в таблице установилось двоевластие. Разница мячей была в пользу «Монпелье». За восемь туров до конца Бельханда и Жиру раскатали «Марсель» на «Велодроме», и «сине-оранжевые» возглавили чемпионскую гонку.

Сулейман Камара, Хилтон, Оливье Жиру и Юнес Бельханда Фото: Getty Images

Обе команды оступались. «Монпелье» слил «Лорьяну», но «ПСЖ» не воспользовался этим и подарил очки «Осеру». Затем парижане разгромили «Сошо» 6:1 и догнали южан по разнице мячей, но «Лилль» вместе с Азаром притормозил парней Анчелотти: выиграл дома 2:1. До конца чемпионата оставалось три матча, за интригу отвечали три очка между лидерами. Николлену все чаще напоминали о стрижке.

Перед последним туром «Монпелье» пережил мучительную домашнюю игру с «Лиллем». «Доги» шли третьими и за чемпионство уже не боролись. Основное время зажгло унылые нули на табло, но в последней атаке «Лилль» неудачно ввел мяч из аута, и после рандомного выноса Бедимо его подхватил Жиру. Страйкер улетел от двух защитников, протащил мяч в штрафную, стянул на себя голкипера и выкатил на пустые. Марокканец Карим Айт-Фана воткнул голешник и заставил фанатов расчехлить сине-оранжевые фаеры. Команда Жирара отправилась в Осер, где оставалось просто не проиграть.

Финальная игра с «Осером» стала для «Монпелье» еще более тошной. Хозяева тонули на дне таблицы, их болельщики сходили с ума. Журдрена прошили через 20 минут после старта, но Утака быстро сравнял счет. Команды ушли на перерыв при ничейном счете. Второй тайм стал полным хаосом. Фанаты трижды срывали игру беспорядками – жгли пиротехнику, швыряли на поле теннисные мячи, туалетную бумагу, яйца. Третья остановка длилась 20 минут.

На ту минуту «ПСЖ» уже хлопнул «Лорьян» в гостях. Перед матчем разница мячей у соперников была одинаковой (+34) – в случае поражения «Монпелье» парижане становились чемпионами. Когда игра в Осере возобновилась, вся столица сидела перед телевизорами и ждала неудачу лидера. Но все надежды рухнули за 14 минут до финального свистка – Утака оформил дубль после скидки Жиру, и «сине-оранжевые» впервые в истории завоевали золото.

Рене Жирар и Луи Николлен Фото: Getty Images

«Это была самая длинная ночь в моей жизни. Я так горжусь игроками, мы провели замечательный сезон», – выдохнул после матча Рене Жирар. Монпелье не лег спать в то воскресенье. После игры фанаты вывалились на центральную площадь города, чтобы в понедельник утром увидеть награждение команды. Старик Николлен сдержал обещание: на чемпионском параде президент светил шевелюрой в сине-оранжевых цветах.

На параде Жирар знатно подколол богатых оппонентов: «Наш триумф – только на руку всему французскому футболу. Здесь каждый может победить каждого. Деньги – это не главное. Мы – клуб товарищей, клуб, который воспитывает молодых игроков и дает им шанс!» Так и случилось. Коуч раскрыл потенциал перспективных игроков: Жиру выбил 21+9 по системе «гол+пас», Хилтон и Бедимо попали в команду года. Сам Рене зацепил звание тренера сезона во Франции.

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