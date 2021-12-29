Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе заявил, что не перейдет в «Реал» в зимнее трансферное окно.

«Сейчас не время говорить о моем будущем. Все, о чем я думаю, – это победить «Реал» в феврале и марте. Нет, в январе я не перейду в «Реал». Без сомнений, собираюсь закончить сезон в «ПСЖ». Я хочу сделать все возможное, чтобы выиграть главный трофей для болельщиков. Думаю, я этого заслуживаю. Встреча с «Реалом» – самый важный момент сезона. Конечно, мы хотим сделать шаг вперед. Два года назад мы вышли в финал, потом в полуфинал, а сейчас хотим победить», – сказал Мбаппе.

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Источник: CNN.

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