Бывший глава селекционной службы «Пари Сен-Жермен» Луис Феррер рассказал о сложностях трансфера нападающего Килиана Мбаппе.

«Был момент, когда спортивный директор «ПСЖ» Антеро Энрике и я посетили дом Килиана в северо-восточном пригороде Парижа, в районе Бонди. Был конец мая, сезон почти закончился. В какой-то момент я пошел в ванную, и даже там повсюду были фотографии «Реала»! Тогда я подозвал Антеро: «Иди в ванную и посмотри, что там». Это была ситуация, в которой мы работали», – сказал Феррер.

Ad

Чемпионат Франции «В январе не перейду». Мбаппе – о трансфере в «Реал» ВЧЕРА В 11:30

Источник: As

Чемпионат Испании «Реал» и Мбаппе хотят договориться о трансфере как можно быстрее ВЧЕРА В 04:20