Бывший глава селекционной службы «Пари Сен-Жермен» Луис Феррер рассказал о сложностях трансфера нападающего Килиана Мбаппе.
«Был момент, когда спортивный директор «ПСЖ» Антеро Энрике и я посетили дом Килиана в северо-восточном пригороде Парижа, в районе Бонди. Был конец мая, сезон почти закончился. В какой-то момент я пошел в ванную, и даже там повсюду были фотографии «Реала»! Тогда я подозвал Антеро: «Иди в ванную и посмотри, что там». Это была ситуация, в которой мы работали», – сказал Феррер.
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Мбаппе не перестал быть фанатом «Реала» и все еще грезит переездом в Мадрид: игрок и клуб хотят договориться о трансфере как можно скорее.
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При этом Килиан заявил, что точно не перейдет в «Реал» зимой. И даже назвал причину, из-за которой останется в Париже до конца сезона.
Источник: As
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