Хорватский специалист Нико Ковач покинет пост главного тренера «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин.
Руководство монегасков отстранило 50-летнего хорвата от работы с первой командой. Ранее сообщалось, что «Монако» может уволить Ковача из-за отсутствия индивидуального прогресса в команде и все более напряженных отношений между тренером и игроками. Монегаски закончили первый круг лишь на шестом месте с отставанием в 17 пунктов от лидирующего «ПСЖ».
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Ковач принял «Монако» летом 2020 года, подписав трехлетнее соглашение. До этого он работал в сборной Хорватии, «Баварии» и франкфуртском «Айнтрахте».
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Увольнение Ковача – третье в Лиге-1 в этом сезоне. Ранее работу потеряли тренер «Сент-Этьена» Клод Пюэль и Лоран Батлле из «Труа».
Фаворитом на замещение должности главного тренера называют Филиппа Клемана, который приводил к титулу чемпиона Бельгии «Генк» (2019) и «Брюгге» (2020, 2021).
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Источник:RMC Sport
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