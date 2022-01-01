В зале для пресс-конференций «Камп Ноу» появился невысокий мужчина в черной маске. Едва он открыл дверь и направился к тумбе напротив логотипа «Барселоны», вокруг него застрекотали объективы фотоаппаратов. Лучший футболист мира и создатель еженедельной спортивной магии Лионель Месси стянул с лица кусок черной ткани и обнаружил, как глаза наполнились влагой. От прощания с «Барсой» его отделяло одно публичное выступление.

В момент борьбы со слезами Месси меньше всего был похож на пиар-проект Катара, маркетинговый магнит «Пари Сен-Жермен», будущую замену Эйфелевой башни или рекламную площадь на ножках кровожадного режима. Судя по ютьюб-каналу «сине-гранатовых», финальная речь Лео в «Барсе» длилась всего 437 секунд. Если бы он просто перечислил все титулы, завоеванные за карьеру в Каталонии, на каждый пришлось бы всего 5,82 секунды. И этого бы хватило, чтобы собравшиеся еще раз вспомнили, что за легенда стоит перед ними.

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Вместо этого Месси говорил о ценностях клуба, уважении к цветам, семейных отношениях в команде, переполненном «Камп Ноу». Рассказывал, как пришел в «Барсу» 13-летним мальчишкой, а уходит отцом троих сыновей. Вряд ли он думал о том, как рушится последний символ преданности в футболе. Вряд ли размышлял, насколько настоящая игра приближается к серии FIFA.

Лео оставался финальным аргументом в спорах о том, что деньги в спорте (а шире: в жизни) решают все. В мире, где Криштиану Роналду уезжал из Мадрида за новыми вызовами, а Килиан Мбаппе (по слухам) идет в «Реал» за величием, Месси год за годом просто забивал мячи. Конечно, он беспощадно выжимал из каждого президента клуба максимально возможный контракт и за 21 год в «Барселоне» сделал скидку только один раз – в последний, когда дискаунт уже не помог опустевшей казне каталонцев. «Барсе» было нечем отдавать долги не только кредиторам, но и самому Лео.

Аргентинец всегда красиво прикрывал гиперкапитализацию таланта сентиментальными жестами. Любой слив зарплаты можно прикрыть тем детским контрактиком на смятой салфетке. Вынужденный уход из «Барселоны» пусть и закончился пресс-конференцией на «Камп Ноу», но на деле был лишь решительным шагом не просто к диснеификации, а к целой марвелизации футбола. Когда игра перепрыгивает эволюционный скачок к бизнесу стандартных лиц и сразу собирает кучу супергероев в одном месте, а потом продает их тебе, зрителю с попкорном, под одной франшизой.

Дети в футболках Килиана Мбаппе и Неймара выбирают майку Лионеля Месси в фан-магазине «Пари Сен-Жермен» Фото: Getty Images

Месси больше не гордый воин, не один против всех, каким выставлял себя в «Барселоне». Он теперь всего лишь часть звездной вселенной. Да, главарь, вожак и признанный лидер, но все равно к статусу «Один» добавился предлог «Из». И именно это ощущение сильнее всего запомнилось в 2021 году – если уже и Месси ушел из «Барселоны», то на что вообще ориентироваться на этой планете? Что дальше: мама и папа скажут, что никогда не любили друг друга?

Четыре месяца сезона – первого за 18 лет сезона с Лео и «Барсой» порознь – больше напоминают конец двух эпох, чем начало хотя бы одной новой. Месси вне Каталонии словно попал под криптонит и забил 1 мяч из 43 ударов в Лиге 1. «Блауграна» же с позором плетется в середине таблицы Примеры и продает остатки товаров с Месси, чтобы заработать на трансфер Феррана Торреса.

Лионель Месси, «Пари Сен-Жермен» Фото: Getty Images

Лионель и «Барса» из тех любовных романов, по завершении которых жалко смотреть и на него, и на нее. Глядя на футболиста и систему, еще сильнее понимаешь, что чудес не бывает. Что и он, и она шли к провалу не один год, а созависимыми отношениями маскировали недостатки друг друга. Без сине-гранатовых цветов намного лучше видно, что аргентинец давно пешком отмеряет шаги на футбольном поле. Без гения с 10-м номером на спине слишком хорошо заметно, что в ростере топ-клуба полно откровенно слабых игроков и перегретые зарплаты. Для забивания мячей вовсе взяли неотесанного верзилу – и то по рекомендации тренера, которого в суматохе межсезонья просто забыли уволить.

Лионель Месси больше не волшебник, не маг и не чародей. Отъезд из родного дома лишил его колдовских сил, и то обаяние прицельного удара с левой, которым можно спасти любую провальную игру, появляется лишь эпизодически. Месси – один из нас, хотя никогда и не прикидывался никем иным. Слабый простолюдин, который тоже устает от бремени повседневной жизни. Простой человек, который не выдержал супергеройскую славу и готов разделить ее с другими – не силу, но хотя бы ответственность.

Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар, «Пари Сен-Жермен» Фото: Getty Images

Переход Лионеля Месси в «ПСЖ» – это как если бы Человек-паук снял красно-синий костюм, вышел перед Нью-Йорком и произнес: «Я так больше не могу, пусть за меня все решает какой-то другой красавчик из вселенной Marvel. Или полиция, которая получает зарплату из наших налогов». Саморазоблачение мирового уровня и разрушение пьедестала, который всем миром строили 18 лет.

Месси в Париже больше не дома. Он больше не поднимает голос и не произносит пламенных речей про долг, отечество и совесть – у него банально нет на это права. У Лионеля нет долга перед самым красивым городом на Земле и словно нет больше отечества, за флаг которого он играет. Теперь честь Каталонии отстаивает Люк де Йонг.

Лионель Месси – первый день в «Пари Сен-Жермен» Фото: Getty Images

Совести у Лео не было никогда – просто люди слепо не замечали заметки про самый жирный контракт планеты и умилялись салфетке с надписью детским почерком «Техсек «Барселоны» обязуется подписать соглашение с Лионелем Месси». С крахом «блауграны» и карьеры Месси-бомбардира иллюзии разрушены. Аргентинец высморкался в эту салфетку, а скомканную бумажонку выставили на аукционе за 1 миллион долларов

Прямее метафоры не придумать. Пора открыть глаза: футбол никогда не будет прежним, ведь Месси играет за другую команду, а ценности клуба оказались менее важными, чем Бенджамин Франклин на зеленой купюре. И так было всегда, просто невысокий аргентинец с семью «Золотыми мячами» больше ничего от нас не скрывает.

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