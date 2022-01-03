Французский сайт Get French Football News опубликовал топ-100 лучших футболистов Лиги 1 в 2021 году.

Первое место занял полузащитник «Ланса» Секо Фофана. На второй строчке расположился форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, а третьим стал полузащитник «Лиона» Лукас Пакета. Четвертым оказался нападающий «ПСЖ» Лионель Месси занял четвертое место. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не вошел в первую сотню, а Неймар стал только 24-м.

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26-летний Фофана играет в центре поля «Ланса». В нынешнем сезоне он провел за клубе 19 матчей и забил пять мячей. В составе сборной Кот д'Ивуара Фофана сыграл четыре встречи и один раз отличился. Transfermarkt оценивает Секо в 18 млн евро.

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Источник: Get French Football News.

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