Французский сайт Get French Football News опубликовал топ-100 лучших футболистов Лиги 1 в 2021 году.
Первое место занял полузащитник «Ланса» Секо Фофана. На второй строчке расположился форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, а третьим стал полузащитник «Лиона» Лукас Пакета. Четвертым оказался нападающий «ПСЖ» Лионель Месси занял четвертое место. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не вошел в первую сотню, а Неймар стал только 24-м.
Ad
26-летний Фофана играет в центре поля «Ланса». В нынешнем сезоне он провел за клубе 19 матчей и забил пять мячей. В составе сборной Кот д'Ивуара Фофана сыграл четыре встречи и один раз отличился. Transfermarkt оценивает Секо в 18 млн евро.
Чемпионат Франции
Футбольные эмоции-2021: Месси в «ПСЖ» как конец старого мира
Одноклубник Месси и Мбаппе может перейти в «Ювентус». Догадались, о ком речь?
А Эрлинг Холанн проговорился, где продолжит карьеру. Неужели в одном клубе с Мбаппе?
Источник: Get French Football News.
Чемпионат Испании
«Реал» намерен подписать сразу Мбаппе и Холанна летом
Чемпионат Франции
Экс-глава селекции «ПСЖ»: «Фото «Реала» у Мбаппе даже в ванной»
Реклама
Ad
Реклама
Ad