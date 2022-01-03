Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси может перейти в «Интер Майами».

Как пишет Marca, аргентинец может подписать контракт с клубом Дэвида Бекхэма в 2023 году. Ранее сообщалось, что Месси приобрел недвижимость в Майами.

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Источник: Marca.

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