Аргентинский диджей Фер Паласио заявил, что получал угрозы смертью после того, как нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси заразился коронавирусом.
Аргентинец посетил несколько вечеринок во время рождественских каникул в Росарио. На одной из них выступал Паласио. Когда «ПСЖ» объявил о положительном тесте у Месси, диджей рассказал, что фанаты Лео угрожали ему и оскорбляли в соцсетях, так как решили, что Паласио виноват в том, что Месси заразился.
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«Я в трендах твиттера, потому что Месси заразился коронавирусом. Они связывают это со мной, пишут, что это я его заразил. Меня даже называли убийцей. Я получал очень плохие личные сообщения. Вчера я прошел тестирование, потому что мне нужно поехать в Уругвай, и у меня нет коронавируса», – сказал Паласио и показал результат ПЦР-теста.
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Источник: ESPN.
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