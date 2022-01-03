Российский полузащитник «Монако» Александр Головин узнал имя нового главного тренера клуба – им стал 47-летний бельгиец Филипп Клеман.

Клеман покинул «Брюгге» и занял место Нико Ковача – об этом объявлено на официальном сайте монегасков. Контракт подписан до лета 2024 года.

Ad

Чемпионат Франции У Головина будет новый тренер – «Монако» уволил Ковача 30/12/2021 В 18:22

«Брюгге» под руководством Клемана дважды стал чемпионом Бельгии и выиграл Суперкубок страны. Клеман работал в клубе с 2019 года.

Во Франции назвали лучшего игрока 2021 года – Лионеля Месси и Килиана Мбаппе обошел ноунейм из «Ланса»

Футбол Голище Шапи, жуткий промах Кокорина, попытки Миранчука 19/12/2021 В 19:54