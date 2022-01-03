Российский полузащитник «Монако» Александр Головин узнал имя нового главного тренера клуба – им стал 47-летний бельгиец Филипп Клеман.
Клеман покинул «Брюгге» и занял место Нико Ковача – об этом объявлено на официальном сайте монегасков. Контракт подписан до лета 2024 года.
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«Брюгге» под руководством Клемана дважды стал чемпионом Бельгии и выиграл Суперкубок страны. Клеман работал в клубе с 2019 года.
Смотри турнирную таблицу чемпионата Франции – после 19 туров «Монако» идет на шестом месте.
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