Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан возглавит «Пари Сен-Жермен». Колумнист RMC Sport Даниэль Риоло сообщил, что Зидан уже дал принципиальное согласие на работу в «ПСЖ».

«Вы хотите, чтобы я рассказал о Зидане в «Париже»? Хорошо: самый поздний срок для Зизу в «ПСЖ» – июнь 2022 года. И я не исключаю, что он будет работать в «Париже» с Мбаппе», – заявил Риоло. Журналист первым рассказал о трансфере Лионеля Месси из «Барселоны» в «Сен-Жермен». Он дал инсайд о Лео в «Париже» в декабре 2020-го, за восемь месяцев до официального подписания контракта.

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В RMC Sport отметили, что положение нынешнего главного тренера «ПСЖ» Маурисио Почеттино выглядит шатким. Плюс коуч сборной Франции Дидье Дешам рассчитывает на продолжение работы после ЧМ-2022, так что приход Зидана в парижский клуб выглядит логичным развитием карьеры.

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Источник: RMC Sport

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