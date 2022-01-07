Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан возглавит «Пари Сен-Жермен». Колумнист RMC Sport Даниэль Риоло сообщил, что Зидан уже дал принципиальное согласие на работу в «ПСЖ».
«Вы хотите, чтобы я рассказал о Зидане в «Париже»? Хорошо: самый поздний срок для Зизу в «ПСЖ» – июнь 2022 года. И я не исключаю, что он будет работать в «Париже» с Мбаппе», – заявил Риоло. Журналист первым рассказал о трансфере Лионеля Месси из «Барселоны» в «Сен-Жермен». Он дал инсайд о Лео в «Париже» в декабре 2020-го, за восемь месяцев до официального подписания контракта.
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В RMC Sport отметили, что положение нынешнего главного тренера «ПСЖ» Маурисио Почеттино выглядит шатким. Плюс коуч сборной Франции Дидье Дешам рассчитывает на продолжение работы после ЧМ-2022, так что приход Зидана в парижский клуб выглядит логичным развитием карьеры.
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Сам Месси может покинуть «Пари Сен-Жермен» и отправится в MLS. Есть даже конкретный клуб, куда уедет Лео.
А бывший глава селекционного отдела «ПСЖ» заявил, что Килиан Мбаппе точно покинет Францию. По его словам, Килиан держит фото «Реала» даже в ванной.
Источник: RMC Sport
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