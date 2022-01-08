Французский журналист Ромен Молина рассказал о том, что «Пари Сен-Жермен» обманывает болельщиков. Журналист принимал участие в написание биографии Эдинсона Кавани и в одной из глав уличил руководство «ПСЖ» во лжи.
«Несколько лет назад, когда Эдинсон Кавани был в «ПСЖ», футболки с автографами игроков, которые клуб раздавал фанатам, на самом деле подписывались сотрудниками клуба, а не игроками. Исключением был только Кавани, который настоял на том, чтобы делать это самостоятельно», – поделился Молина.
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В настоящий момент парижане на официальном сайте команды продают вратарский свитер Кейлора Наваса с автографом за 1500 евро.
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Помимо проблем с честностью перед «ПСЖ» встал вопрос о поиске новго тренера. Автор инсайда о Лео Месси уже точно знает, кто возглавит столичный клуб.
Сам Месси может покинуть «Пари Сен-Жермен» и отправится в MLS. Есть даже конкретный клуб, куда уедет Лео.
Сам Месси может покинуть «Пари Сен-Жермен» и отправится в MLS. Есть даже конкретный клуб, куда уедет Лео.
Источник: Footy Headlines
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