Вышел трейлер документального сериала Netflix о нападающем «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймаре.

Трехсерийный документальный фильм «Неймар: Идеальный хаос» снят режиссером Дэвидом Шарлем Родригесом и включает в себя интервью с Дэвидом Бекхэмом, Лионелем Месси, Килианом Мбаппе и многими другими легендами, которые рассказывают о месте Неймара в истории спорта. Сериал будет доступен для просмотра на стриминговом сервисе с 25 января.

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«Неймар – герой на поле и противоречивая фигура за его пределами. Этот документальный сериал близко и лично знакомит вас со звездой футбола, рассказывает о его восхождении к славе в «Сантосе», днях величия в «Барселоне», а также взлетах и падениях со сборной Бразилии и «ПСЖ», – говорится в описании к трейлеру на ютуб-канале Netflix.

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