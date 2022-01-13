Лионель Месси построил новый особняк на трех участках земли в родном Росарио. В собственности есть кинотеатр, тренажерный зал и подземный гараж на 15 автомобилей.

На новой площадке Месси также есть зона, предназначенная исключительно для гостей. Звезда «ПСЖ» планирует жить в особняке под названием Крепость на постоянной основе, когда уйдет из футбола.

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Поместье включает 25 комнат, а часть собственности, которая разделена на три части и включает в себя зону, предназначенную только для проживания гостей, еще не закончена. Стоимость строительства составила 3,5 млн евро.

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Аргентинский журналист Гвидо Заффора, выступая в американской телепрограмме «Es por ahi», отметил: «Дом находится в самой богатой части Росарио, в районе под названием Кентукки».

Гостей, входящих в поместье, встречает гигантский от пола до потолка портрет Лионеля Месси со спины в футболке сборной Аргентины с номером 10. Стройкой руководил отец футболиста Хорхе, а Лео и его подобрали мебель из Израиля, Милана и Парижа.

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