Нападающий «Пари-Сен-Жермен» Килиан Мбаппе может продлить контракт с клубом.

Текущее соглашение 23-летнего футболиста истекает летом 2022 года, и начиная с 1 января он может вести переговоры с другими клубами. Главным конкурентом «ПСЖ» в борьбе за Мбаппе остается «Реал», однако «Париж» не теряет надежд убедить Килиана остаться во Франции.

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Как сообщает RMC Sport, переговоры между Мбаппе и «ПСЖ» не прерываются – руководство парижан поддерживает постоянный контакт с игроком. И теперь диалог сосредоточен на краткосрочном продлении контракта. Его сумма аналогична последнему предложению, сделанному в августе. И может сделать Мбаппе самым высокооплачиваемым игроком в составе «ПСЖ».

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Информацию RMC Sport о намерении «ПСЖ» подписать с Мбаппе краткосрочное соглашение также подтвердил Telefoot. Источник уточняет, что форвард сосредоточен на оставшейся части сезона и пока не готов принять решение.

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